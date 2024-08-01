1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.