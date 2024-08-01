Ayuda
Primer plano del frente de Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Bridge

Rebaja

Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Bridge

¡Desbloquea la iluminación envolvente! Con un Hue Bridge y la box de sincronización de luces Hue HDMI Sync 8K, puedes disfrutar de una iluminación dinámica que cambia de color, se atenúa y se ilumina al mismo tiempo que el contenido de la pantalla del televisor.

  • Sincronización de luces con contenidos de TV a 8K 60Hz y 4K 120Hz
  • Certificación HDMI 2.1
  • Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
  • Configuración sencilla del Hue Bridge
  • Control inteligente con app, voz o accesorios
En este paquete

Primer plano del frente de Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K

Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.

Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Primer plano del frente de Hue Hue Bridge

1 x Hue Hue Bridge

El Hue Bridge es el corazón de tu sistema integrado e intuitivo de iluminación y seguridad inteligentes. Con una instalación sencilla y una configuración guiada en la aplicación Hue, el Bridge conecta las luces, cámaras y sensores para que trabajen juntos en armonía.

Hue Bridge

