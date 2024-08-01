*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Rebaja
Pack: Hue HDMI Sync box 8K + Hue Bridge + Hue Play Gradient TV 65"
¡Desbloquea la iluminación envolvente! Gracias al Hue Bridge y la box de sincronización Hue HDMI Sync 8K, podrás ver cómo la tira de luz Hue Gradient 65 pulgadas para TV cambia de color, se atenúa y se ilumina junto con el contenido de la pantalla del televisor.
El precio actual es 566,94 €, el precio original es 629,93 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Luz blanca y a todo color (RGB)
- Sincroniza las luces con la pantalla de tu TV
- Conecta hasta 4 dispositivos HDMI
- Configuración sencilla del Hue Bridge
- Control inteligente con app, voz o accesorios
En este paquete
1 x Hue White and Color Ambiance Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 65 y 75 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble.Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”
1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K
Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz.Philips Hue Play HDMI sync box 8K
1 x Hue Hue Bridge
El Hue Bridge es el corazón de tu sistema integrado e intuitivo de iluminación y seguridad inteligentes. Con una instalación sencilla y una configuración guiada en la aplicación Hue, el Bridge conecta las luces, cámaras y sensores para que trabajen juntos en armonía.Hue Bridge
Especificaciones
Información del producto
Información del producto
Paquetes que te pueden gustar
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 2)
109,99 €
Hue White and Color Ambiance
Pack doble barra de luces Play
139,99 €