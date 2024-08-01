En este paquete

1 x Hue White and Color Ambiance Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65” Experimenta la emoción del cine en casa con Philips Hue Play gradient lightstrip. Disfrutarás de numerosos colores de luz que reaccionan al contenido de la pantalla. Con los soportes incluidos, puedes fijarla a un televisor de entre 65 y 75 pulgadas que esté colgado de la pared o colocado sobre un mueble. Tira Luz Led inteligente Hue Play Gradient 65”

1 x Hue Philips Hue Play HDMI sync box 8K Transforma tu ocio en una experiencia de sincronización de la luz totalmente inmersiva. La Philips Hue Play HDMI sync box 8K te permite jugar, ver y escuchar a un nuevo nivel al sincronizar tus luces Philips Hue con lo que se ve en la pantalla. Gracias a la frecuencia de actualización ultrarrápida, hace coincidir los colores de la luz con el contenido de vídeo de máxima calidad a 8K 60 Hz y 4K 120 Hz. Philips Hue Play HDMI sync box 8K