Ayuda
Primer plano del frente de Videotimbre Hue con cable + sensor de movimiento interior + 2 sensores de contacto en negro

Rebaja

Videotimbre Hue con cable + sensor de movimiento interior + 2 sensores de contacto en negro

Controla quién llama a tu puerta desde cualquier lugar, recibe alertas sonoras y en la aplicación, interactúa mediante comunicación bidireccional con el timbre con cable, el sensor de movimiento y los 2 sensores de contacto en color negro.

  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • Alertas de movimiento instantáneas.
  • Transmisión de vídeo nítida en 2K.
  • Automatiza tus luces.
  • Configuración sencilla de Bridge Pro.
  • Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
Ver todas las especificaciones de productos

En este paquete

Primer plano del frente de Hue Paquete de videotimbre con cable Secure

1 x Hue Paquete de videotimbre con cable Secure

No te pierdas nunca una visita o una entrega con el paquete de videotimbre y timbre Hue: recibe alertas instantáneas de movimiento y de visitas, visualízalo todo en 2K con la tecnología Starlight y mantente conectado con la conversación bidireccional desde cualquier lugar. El videotimbre activa las luces Philips Hue y envía notificaciones en tiempo real, mientras que el timbre inteligente emite alertas sonoras. Todo funciona a la perfección con las luces y accesorios Hue para mejorar la seguridad de tu hogar, tanto de día como de noche.

Paquete de videotimbre con cable Secure
Primer plano del frente de Hue Hue Motion sensor

1 x Hue Hue Motion sensor

Activa las luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue alimentado con pilas se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de la casa. 

Hue Motion sensor
Primer plano del frente de Hue Sensor de contacto de seguridad

1 x Hue Sensor de contacto de seguridad

Consigue tranquilidad tanto en casa como fuera con el sensor de contacto de seguridad. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes, etc. con el soporte adhesivo incluido y recibe una notificación o incluso haz que se enciendan las luces cuando se abra el sensor.

Sensor de contacto de seguridad

Paquetes que te pueden gustar

Oferta
Hue Motion sensor

Hue

Hue Motion sensor

44,99 €

Sensor de contacto de seguridad

Hue

Sensor de contacto de seguridad

39,99 €

Novedad
Hue Bridge Pro

Hue

Hue Bridge Pro

89,99 €

Novedad
Secure smart chime

Hue

Secure smart chime

59,99 €

Oferta
Aplique mural para exteriores Impress

Hue White and Color Ambiance

Aplique mural para exteriores Impress

149,99 €

Comprar paquetes de Hue Bridge

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay