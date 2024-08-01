*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Rebaja
Videotimbre Hue con cable + sensor de movimiento interior + 2 sensores de contacto en negro
Controla quién llama a tu puerta desde cualquier lugar, recibe alertas sonoras y en la aplicación, interactúa mediante comunicación bidireccional con el timbre con cable, el sensor de movimiento y los 2 sensores de contacto en color negro.
El precio actual es 283,47 €, el precio original es 314,97 €
Productos destacados
- Alertas de movimiento instantáneas.
- Transmisión de vídeo nítida en 2K.
- Automatiza tus luces.
- Configuración sencilla de Bridge Pro.
- Controla con la aplicación, la voz o los accesorios
En este paquete
1 x Hue Paquete de videotimbre con cable Secure
No te pierdas nunca una visita o una entrega con el paquete de videotimbre y timbre Hue: recibe alertas instantáneas de movimiento y de visitas, visualízalo todo en 2K con la tecnología Starlight y mantente conectado con la conversación bidireccional desde cualquier lugar. El videotimbre activa las luces Philips Hue y envía notificaciones en tiempo real, mientras que el timbre inteligente emite alertas sonoras. Todo funciona a la perfección con las luces y accesorios Hue para mejorar la seguridad de tu hogar, tanto de día como de noche.Paquete de videotimbre con cable Secure
1 x Hue Hue Motion sensor
Activa las luces inteligentes con movimiento. El sensor de movimiento Hue alimentado con pilas se puede instalar fácilmente en cualquier lugar de la casa.Hue Motion sensor
1 x Hue Sensor de contacto de seguridad
Consigue tranquilidad tanto en casa como fuera con el sensor de contacto de seguridad. Colócalo en puertas, ventanas, armarios, cajas fuertes, etc. con el soporte adhesivo incluido y recibe una notificación o incluso haz que se enciendan las luces cuando se abra el sensor.Sensor de contacto de seguridad
