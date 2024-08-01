1 x Hue Paquete de videotimbre con cable Secure

No te pierdas nunca una visita o una entrega con el paquete de videotimbre y timbre Hue: recibe alertas instantáneas de movimiento y de visitas, visualízalo todo en 2K con la tecnología Starlight y mantente conectado con la conversación bidireccional desde cualquier lugar. El videotimbre activa las luces Philips Hue y envía notificaciones en tiempo real, mientras que el timbre inteligente emite alertas sonoras. Todo funciona a la perfección con las luces y accesorios Hue para mejorar la seguridad de tu hogar, tanto de día como de noche.