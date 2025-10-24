Fuente de alimentación de 100 W para exteriores
Inunda todo tu espacio exterior con luz inteligente gracias a esta fuente de alimentación para exteriores, que te permite añadir hasta 100 W de luces diferentes. Conecta dos cables de 30 metros a cualquier luz Philips Hue exterior de bajo voltaje en cada conector y suma la potencia de cada luminaria para alcanzar el umbral máximo de 100 W de la fuente de alimentación.
El precio actual es 59,99 €
Productos destacados
- Alargador de cable
- Puesta en marcha hasta 100 W
- Negro
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Sintético