Inunda todo tu espacio exterior con luz inteligente gracias a esta fuente de alimentación para exteriores, que te permite añadir hasta 100 W de luces diferentes. Conecta dos cables de 30 metros a cualquier luz Philips Hue exterior de bajo voltaje en cada conector y suma la potencia de cada luminaria para alcanzar el umbral máximo de 100 W de la fuente de alimentación.