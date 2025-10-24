Comienza fácilmente tu sistema de iluminación inteligente exterior con esta fuente de alimentación para exteriores, que te permite añadir hasta 40 W de luces diferentes. Conecta hasta 35 metros de cable a cualquier lámpara Philips Hue exterior de bajo voltaje, añadiendo la potencia de cada luminaria para alcanzar el umbral del 40 W de la fuente de alimentación.