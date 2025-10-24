Hue Dimmer switch (último modelo)
Atenúa o ilumina la habitación, enciende o apaga escenas de iluminación o consigue la mejor luz según la hora del día. El Hue Dimmer switch se fija a paredes o superficies magnéticas, pero también se puede usar como mando a distancia en cualquier estancia de tu hogar.
Productos destacados
- Instalación inalámbrica
- Alimentación por baterías
- Fácil acceso a escenas de iluminación
- Utilízalo como mando a distancia
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Sintético