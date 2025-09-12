*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Hue Dimmer switch
Controla y regula las luces con un interruptor regulador Hue. Este interruptor inteligente, que funciona como interruptor de pared y como mando a distancia, se fija fácilmente a la pared con el adhesivo incluido y se puede soltar de su base magnética para utilizarlo como mando a distancia.
- Hue Bridge habilitado
- Instalación inalámbrica
- Alimentación por baterías
- Fácil acceso a fórmulas de iluminación
- Utilízalo como mando a distancia
Ilumina y atenúa tus luces inteligentes
El interruptor regulador de Philips Hue te permite subir o bajar el nivel de luz de forma inalámbrica.
Conecta hasta 10 luces inteligentes
Con el kit de regulación inalámbrica Philips Hue para luces inteligentes, puedes conectar hasta 10 luces para controlarlas simultáneamente desde un único interruptor regulador.
Monta el interruptor regulador donde quieras
El interruptor regulador Philips Hue funciona como un interruptor de pared y regulador normal, pero mejor. Además de montarlo con tornillos o cinta adhesiva fuerte, puedes quitar el control magnético y llevarlo contigo a cualquier parte.
Alterna entre escenas de luz
El interruptor regulador inteligente te permite alternar entre cuatro recetas de luz con solo pulsar el interruptor de encendido. Energía, Concentración, Lectura y Relax están programadas de forma predeterminada y puedes personalizar tu selección en la app Hue.
Utilízalo como regulador con mando a distancia
El interruptor regulador Hue es magnético y se puede quitar de la placa base, permitiéndote utilizar el interruptor regulador como práctico mando a distancia.
Especificaciones
Diseño y acabado
Material
Sintético