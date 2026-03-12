Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)

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Primer plano del frente de Hue Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)
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Bridge Pro

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Para Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1) Se necesita un Bridge

Acerca de Módulo interruptor de pared con cable (luces inteligentes) (paquete de 1)

Este producto es para luces inteligentes. El módulo con cable mantiene alimentadas las luces Philips Hue y permite controlarlas, incluso si alguien apaga el interruptor de pared. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Una vez instalado, puedes usar el interruptor actual para controlar las luces en habitaciones y zonas, o alternar entre tus escenas preestablecidas favoritas con solo accionar el interruptor. Requiere un Hue Bridge, que utiliza una conexión Zigbee de confianza para el control local; así, las luces pueden responder incluso aunque el Wi-Fi no funcione. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

  • Permite acceder a las luces Hue
  • Convierte en inteligentes los interruptores existentes
  • Control de luces, habitaciones o zonas
  • Sin pilas, se requiere cable neutro
  • Requiere un Hue Bridge

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Control por aplicación y por voz
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Accede a funciones adicionales con un Bridge

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Cámara de seguridad con batería

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Cifrado de extremo a extremo
Vídeo de alta definición de 1080P
Alimentación por baterías
Soporte de pared incluido

169,99 €

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2

Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2

Hasta 806 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​
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39,99 €

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Aplique mural para exteriores Impress

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Cableado
Acabado en negro mate
240 x 190 mm
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Fuente de alimentación de 2 puntos de techo Perifo

Fuente de alimentación de 2 puntos de techo Perifo

Diseñado para techo
Se conecta entre dos carriles
Cables en electricidad
Alimenta hasta 100 W

99,99 €

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Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Essential GU10 - foco inteligente - 345 lm - 4,7 W - pack de 3

Hasta 345 lúmenes
Luz blanca Essential
Regulación baja al 2 %​
Color Essential ​
energy.link.label

49,99 €

Carril Perifo 0,5 m

Carril Perifo 0,5 m

0,5 metros
Se adapta hasta 2 focos/colgantes
No permite adaptar el tubo de luz ni la barra de luces

49,99 €

Exclusivo
Perifo kit base de techo recto (2 suspendidas)

Perifo kit base de techo recto (2 suspendidas)

121.5 cm
Diseñado para techos
Incluye todo lo que necesitas

499,95 €

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Kit de inicio: 3 bombillas GU10 + regulador de intensidad + Hue Bridge Pro

Admite más de 150 luces, más de 50 accesorios
Tecnología MotionAware™
Hue White Ambiance +16 millones de colores
Cifrado avanzado con Zigbee Trust Center

199,99 €

Quedan pocas unidades

Colgante cilindro Perifo

Colgante cilindro Perifo

5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable

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Hue Dimmer switch (último modelo)

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Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

21,99 €

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Bombilla inteligente A60 - E27 - 810

Hasta 810 lúmenes
Luz natural de amplio espectro
Regulación ultrabaja al 0,2 %
Color de precisión Chromasync™
energy.link.label

199,99 €

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Tira de luces Flux 3 m

Tira de luces Flux 3 m

Escenas y efectos personalizables
Mezcla de color de precisión Chromasync™
Luz blanca auténtica y brillante
1200 lúmenes
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Hue tap switch

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Instalación inalámbrica
Alimentación por baterías
Fácil acceso a escenas de iluminación
Utilízalo como mando a distancia

49,95 €

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