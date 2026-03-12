Este producto es para luces inteligentes. El módulo con cable mantiene alimentadas las luces Philips Hue y permite controlarlas, incluso si alguien apaga el interruptor de pared. Se alimenta a través del cableado de tu casa, por lo que no hay que cambiar pilas. Instálalo detrás del interruptor de pared o en el techo, encima de la luminaria, donde haya un cable neutro disponible. Una vez instalado, puedes usar el interruptor actual para controlar las luces en habitaciones y zonas, o alternar entre tus escenas preestablecidas favoritas con solo accionar el interruptor. Requiere un Hue Bridge, que utiliza una conexión Zigbee de confianza para el control local; así, las luces pueden responder incluso aunque el Wi-Fi no funcione. Para más información: https://www.philips-hue.com/support/wall-switch-modules

Permite acceder a las luces Hue

Convierte en inteligentes los interruptores existentes

Control de luces, habitaciones o zonas

Sin pilas, se requiere cable neutro

Requiere un Hue Bridge