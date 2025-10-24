Rebaja
Colgante Devote
Consigue miles de tonos de luz blanca de cálida a fría con el diseño elegante de la lámpara colgante Devote White ambiance de Philips Hue. Controla al instante la aplicación Philips Hue Bluetooth o añade un Hue Bridge para descubrir la gama completa de características de iluminación inteligente.
El precio actual es 71,99 €, el precio original es 89,99 €
Productos destacados
- White Ambiance
- Incluye bombilla LED E27
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal