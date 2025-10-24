Ayuda
White Devote pendant light, compact cylindrical shape with matte finish, suspended from ceiling with visible cord and canopy.

Rebaja

Colgante Devote

Consigue miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría con el diseño elegante de la lámpara colgante Devote de Philips Hue White Ambiance. Controla al instante la aplicación Philips Hue Bluetooth o añade un Hue Bridge para descubrir la gama completa de características de iluminación inteligente.

Artículo ya no disponible

  • White Ambiance
  • Incluye bombilla LED E27
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Metal

    Sintético

Duración

Características/accesorios adicionales incluidos

Características de la luz

Varios

Dimensiones y peso del embalaje

Dimensiones y peso del producto

Servicio

Especificaciones técnicas

Compatible con

Otro

