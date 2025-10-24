Lámpara colgante Amaze
El colgante Amaze White ambiance de Philips Hue en negro ofrece un diseño único que combina con cualquier cocina o comedor. Consigue una luz blanca natural de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas con Bluetooth o el Hue Dimmer switch incluido. La incorporación de un Hue Bridge te permitirá descubrir más características de iluminación inteligente.
El precio actual es 229,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Metal