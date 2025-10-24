Lámpara colgante Explore
Conecta la lámpara colgante Philips Hue White Ambiance Explore a tu sistema Philips Hue y disfruta de una luz blanca natural que te ayudará a despertar, llenarte de energía, concentrarte, leer y relajarte. Diseñada para dirigir la luz hacia donde más lo necesites.
El precio actual es 149,99 €
- White Ambiance
- Interruptor inalámbrico incluido
- E27
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio