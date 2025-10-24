Lámpara colgante Fair
El colgante Fair White ambiance de Philips Hue en negro ilumina hacia arriba y hacia abajo con una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para las rutinas diarias. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.
El precio actual es 229,95 €
Productos destacados
- White Ambiance
- LED integrado
- Control Bluetooth a través de aplicación
- Incluye interruptor inalámbrico
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Vidrio