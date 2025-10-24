El colgante Fair White ambiance de Philips Hue en blanco ilumina hacia arriba y hacia abajo con una luz blanca de cálida a fría y fórmulas de iluminación integradas para las rutinas diarias. Controla al instante con el Hue Dimmer switch incluido o mediante Bluetooth. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de otras características de iluminación inteligente.