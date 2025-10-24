Lámpara colgante Phoenix
El plafón Philips Hue Phoenix te proporciona luz LED blanca regulable, de cálida a fría, para adaptarse al momento del día. Conéctala a tu red Wi-Fi doméstica mediante el puente hue bridge (no incluido) para controlarla fácilmente a través de tu dispositivo inteligente.
El precio actual es 349,00 €
- White Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
- Control mediante voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Metal