Pack de 2 E27
Aptas para casi todas las luminarias, estas dos bombillas LED inteligentes E27 proporcionan luz fría, luz cálida y todas las tonalidades intermedias, además de regulación instantánea e inalámbrica.
El precio actual es 44,95 €
- White Ambiance
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca de cálida a fría
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
60x110