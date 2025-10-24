Paquete doble E14
Dos bombillas de vela clásicas actualizadas de forma inteligente. Con sus miles de tonalidades de luz blanca de cálida a fría, regulación instantánea y base E14 estándar, estas bombillas proporcionan la luz ideal en cada momento.
El precio actual es 44,95 €
- White Ambiance
- Requiere Hue Bridge
- 2 bombillas E14
- Luz blanca de cálida a fría
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
39x117