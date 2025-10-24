Lámpara colgante Beyond
Esta elegante lámpara colgante LED Philips hue Beyond combina ambientes de iluminación según el estado de ánimo y una luz blanca cálida perfecta para tareas visuales. Se puede conectar a la red inalámbrica para obtener un control completo e instantáneo de la iluminación doméstica desde un dispositivo inteligente.
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- White
- Control inteligente con Hue Bridge*
- Control mediante voz*
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
Vidrio