Lámpara colgante Ensis
El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.
El precio actual es 399,95 €
Productos destacados
- White and Color Ambiance
- LED integrado
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
Negro
Material
Aluminio