White rectangular pendant light with matte finish, suspended by two wires, emitting a subtle pink glow along the underside.

Lámpara colgante Ensis

El diseño fino y la iluminación ascendente y descendente de la lámpara colgante Ensis permiten obtener fácilmente una combinación perfecta de luz funcional y ambiental. Funciona como una lámpara independiente o como parte de tu sistema de iluminación inteligente con el Hue Bridge.

Artículo ya no disponible

  • White and Color Ambiance
  • LED integrado
  • Control Bluetooth a través de aplicación
  • Control con aplicación o voz*
  • Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
