Pack de 1 A67 B22
Disfruta de una iluminación brillante en espacios como el garaje o la cocina y utiliza luces más suaves en cualquier habitación con la bombilla Philips Hue White A67, que ofrece un potente flujo de 1600 lúmenes (equivalente a 100 W) y regulación inalámbrica. Conéctate a un Hue Bridge para disfrutar de la amplia variedad de funciones de iluminación inteligente.
Productos destacados
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca, potente y brillante
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
67x130