Pack de 2 B22
Estas dos bombillas LED inteligentes B22 ofrecen la cantidad justa de luz inteligente blanca suave. Con un brillo equivalente a una bombilla tradicional de 75 W, estas bombillas se utilizan mejor para iluminar zonas del salón o la cocina.
- White
- Bluetooth habilitado
- Hue Bridge habilitado
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110