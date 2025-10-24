Pack de 3 B22
Con tres bombillas inteligentes Philips Hue B22 que ofrecen una luz blanca suave equivalente a las bombillas tradicionales de 75 W, un Hue Bridge y un Hue Smart button tendrás todo lo necesario para añadir luz inteligente en toda tu casa.
Productos destacados
- White
- Luz blanca suave
- Control al instante mediante Bluetooth
- Control con aplicación o voz*
- Añade Hue Bridge para disfrutar de más funciones
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
61x110