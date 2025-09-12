*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.
Paquete doble E27
Amplía tu sistema de iluminación inteligente y consigue un agradable brillo blanco cálido con estas dos bombillas E27 Philips Hue White completamente regulables. Conéctate al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente.
El precio actual es 29,95 €
Productos destacados
- White
- Requiere Hue Bridge
- 2 bombillas E27
- Luz blanca cálida
- Regulable
- Control inteligente con Hue Bridge*
Haz que parezca que estás en casa con las luces inteligentes
Utiliza la Philips Hue app para programar rutinas de iluminación mientras estás fuera de casa. Las luces inteligentes se encenderán a las horas que hayas seleccionado y, en ocasiones, unos minutos antes o después para simular realmente tu presencia en la casa.
Llega a una casa llena de luz
Configura tu Philips Hue app para que reconozca cuándo te aproximas a tu casa. Antes de salir de tu coche o de subir el sendero, las luces inteligentes seleccionadas se encienden automáticamente.
Control a distancia de iluminación inteligente
La aplicación Hue ofrece un control total de las luces, incluso si no estás en casa. Apaga y enciende las luces a distancia solo con la aplicación para que tu hogar esté siempre iluminado como tú quieres.
Atenuación sin instalación
Disfruta de una regulación suave gracias a Philips Hue. Configura un ajuste óptimo: ni muy oscuro ni muy brillante. Sin necesidad de cables, electricistas o instalación
Controla las luces con la voz
Cuando estás conectado al Hue Bridge, puedes emparejar las luces con Alexa, Apple HomeKit y el Asistente de Google y controlar las luces utilizando solo la voz. Los comandos de voz sencillos te permiten encender y apagar las luces, aumentar o atenuar la luminosidad e incluso definir una escena de luz.
Conéctate a tu Hue Bridge para un completo control de la iluminación
Este producto requiere una conexión al Hue Bridge para disfrutar de todas las funciones y del control de la iluminación inteligente. Controla las luces utilizando la Philips Hue app, ajusta temporizadores, rutinas, añade o quita luces y mucho más. *Hue Bridge se vende por separado
Especificaciones
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones de la bombilla
Dimensiones (AnxAlxF)
62x110