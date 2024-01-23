Ayuda
Primer plano del frente de Perifo kit base de techo recto (2 focos)

Exclusivo

Perifo kit base de techo recto (2 focos)

Este kit de iluminación con riel de techo en negro incluye dos focos cilíndricos, dos rieles de 0,5 metros y una fuente de alimentación que se coloca entre los dos rieles.

  • Compra hoy, paga después con Klarna
  • Envío Grátis Pedidos >50€
  • Devoluciones grátis hasta 30 dias

Productos destacados

  • 2 focos, 490 lm @2700K cada uno
  • Toma 10,6 vatios de la fuente de alimentación
  • 121.5 cm
  • Diseñado para techos
  • Incluye todo lo que necesitas
Ver todas las especificaciones de productos

Complemento para tu kit

Exclusivo
Tubo de luz Play gradient compacto

Hue White and Color Ambiance

Tubo de luz Play gradient compacto

12 W
71,4 cm sobre carril
Hasta 1060 lúmenes
Gira 350 grados

199,99 €

Kit de conector recto

Hue

Kit de conector recto

Conecta dos carriles
Crear sección recta
Crear sección recta

19,99 €

Carril Perifo 0,5 m

Hue

Carril Perifo 0,5 m

0,5 metros
Se adapta hasta 2 focos/colgantes
No permite adaptar el tubo de luz ni la barra de luces

49,99 €

Foco cilindro Perifo

Hue White and Color Ambiance

Foco cilindro Perifo

5,3 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Gira 350 grados

119,99 €

Colgante cilindro Perifo

Hue White and Color Ambiance

Colgante cilindro Perifo

5,2 W
17,7 cm sobre carril
Hasta 510 lúmenes
Subir y bajar el cable

149,99 €

Exclusivo
Barra de luces lineal Perifo

Hue White and Color Ambiance

Barra de luces lineal Perifo

29 W
95 cm sobre carril
Hasta 2050 lúmenes
Perfecto para espacios mayores

199,99 €

Exclusivo
Tubo de luz Play gradient grande

Hue White and Color Ambiance

Tubo de luz Play gradient grande

29,5 W
146,4 cm sobre carril
Hasta 2600 lúmenes
Gira 350 grados

299,99 €

En este paquete

Primer plano del frente de Hue Fuente de alimentación de 2 puntos de techo Perifo

1 x Hue Fuente de alimentación de 2 puntos de techo Perifo

Esta fuente de alimentación conecta dos carriles Perifo y se conecta a la electricidad de tu casa. Alimenta hasta 100 W de luces con una sola fuente de alimentación: solo tienes que sumar la potencia de cada luz hasta llegar al límite. Solo para la iluminación de carril Perifo.

Fuente de alimentación de 2 puntos de techo Perifo
Primer plano del frente de Hue Carril Perifo 0,5 m

2 x Hue Carril Perifo 0,5 m

Este carril de 0,5 metros en color negro te permite diseñar tu carril de iluminación como prefieras. Haz clic en las luces Perifo directamente en el carril. Solo para la iluminación de carril Perifo.

Carril Perifo 0,5 m
Primer plano del frente de Hue White and Color Ambiance Foco cilindro Perifo

2 x Hue White and Color Ambiance Foco cilindro Perifo

Estos potentes focos cilíndricos en negro encajan perfectamente en los carriles Perifo. Inclina y gira para dirigir su luz colorida hacia el lugar que desees. Solo para la iluminación de carril Perifo.

Foco cilindro Perifo

Más información sobre Perifo

¿Qué es la iluminación en carril inteligente?

Descubre cómo funciona la iluminación de carril Perifo y cómo encajan todos los componentes.

Lee sobre la iluminación de carril

Construye un kit personalizado de iluminación de carril

Obtén instrucciones paso a paso para elegir cada componente por separado para construir tu sistema personalizado de iluminación de carril.

Lee la guía

Preguntas y respuestas

¿Necesito un Hue Bridge para utilizar la iluminación en carril Perifo?

¿Puedo controlar la iluminación en carril Perifo con Bluetooth?

¿Cómo calculo el número máximo de luces que puedo añadir a mi montaje de iluminación en carril Perifo?

¿Puedo ajustar la longitud del cable de la fuente de alimentación de pared?

¿Puedo ajustar la longitud del cable de la fuente de alimentación de pared?

¿Qué se incluye en un kit de iluminación de carril Perifo?

¿Puedo convertir un kit de iluminación en carril Perifo en un montaje de iluminación en carril aún mayor añadiendo más luces o carriles?

¿Qué luces funcionan con la iluminación en carril Perifo?

¿Puedo instalar la iluminación en carril Perifo yo mismo?

¿Cómo se conecta la iluminación en carril Perifo a la alimentación?

¿Puedo sustituir las bombillas de mis luces Perifo yo mismo?

¿Puedo ampliar un kit de iluminación en carril Perifo con luces adicionales?

¿El kit de iluminación en carril Perifo viene premontado?

¿Qué materiales de montaje incluye un kit de iluminación en carril Perifo?

¿Cómo se pueden desplazar las luces Perifo en el carril?

¿Qué incluye la caja al hacer un pedido de luz de carril Perifo?

¿Qué tipo de opciones de montaje tienen los carriles de iluminación en carril Perifo?

¿Qué es un cable de extensión de iluminación en carril Perifo y cierre de cuadro eléctrico?

¿Qué diferencia hay entre los conectores de esquina externos e internos?

*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad

  • Paypal
  • Paga con Klarna
  • Apple pay
  • Google pay