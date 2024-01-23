Descubre cómo funciona la iluminación de carril Perifo y cómo encajan todos los componentes.
Exclusivo
Perifo kit base de pared recto (1 tubo de luz grande)
Este kit de iluminación de riel de pared en blanco incluye un tubo de luz Gradient grande, dos rieles de 1 metro, una fuente de alimentación con un enchufe para toma de corriente de pared y conectores para crear una línea recta.
El precio actual es 594,97 €
- 1 tubo de luz grande, 1840 lm @2700K
- Toma 29,5 vatios de la fuente de alimentación
- 200.4 cm
- Diseñado para paredes
- Incluye todo lo que necesitas
En este paquete
1 x Hue Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
Esta fuente de alimentación se conecta al extremo de un carril Perifo y se enchufa en una toma de corriente de la pared. Alimenta hasta 100 W de luces con una sola fuente de alimentación: basta con sumar la potencia de cada luz hasta llegar al límite. Solo para la iluminación de carril Perifo.Fuente de alimentación de un punto 100 W de pared Perifo con enchufe
2 x Hue Carril Perifo 1m
Este carril de 1 metro en color blanco te permite diseñar tu carril de iluminación como prefieras. Haz clic en las luces Perifo directamente en el carril. Solo para la iluminación de carril Perifo.Carril Perifo 1 m
1 x Hue Kit de conector recto
Conecta dos carriles Perifo con este conector recto en blanco. Solo para la iluminación de carril Perifo.Kit de conector recto
1 x Hue White and Color Ambiance Tubo de luz Play gradient grande
Con un tubo de luz Gradient grande en blanco, puedes inundar una zona mayor de tu espacio con una combinación de distintos colores. Gira el tubo de luz para que el ángulo de su luz rica y potente resulte perfecto. Solo para la iluminación de carril Perifo.Tubo de luz Play gradient grande
