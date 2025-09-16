Un giro moderno al interruptor tradicional.
- Funciona en todos los hogares
- Instalación inalámbrica
- Fácil de instalar sin ayuda
Hue Smart button
Este botón inteligente de mayor tamaño, liso y elegante, permite activar escenas en función de la hora del día o recorrer una selección. Mantenlo pulsado para atenuar y encender las luces, o incluso para iniciar un automatismo.
Forma
Color
El precio actual es 21,99 €
- Compra hoy, paga después con Klarna
- Envío Grátis Pedidos >50€
- Devoluciones grátis hasta 30 dias
Productos destacados
- Controla cualquier luz Hue
- Activar una automatización
- Alimentación por baterías
- ⌀45 mm
Se suelen comprar conjuntamente
Hue
Hue Dimmer switch (último modelo)
21,99 €
Hue White and Color Ambiance
Luz de acento portátil Go
89,99 €
Hue
Hue tap switch
49,95 €
Super Pack: x6 Bombillas inteligentes GU10 White and Color
319,98 €
Hue White and Color Ambiance
GU10 - foco inteligente - (paquete de 3)
159,99 €
Hue
Hue Bridge
59,95 €
Pack: Sensor de contacto Hue Secure (x4un) + Sensor Movimiento (x2un)
229,96 €
Hue White and Color Ambiance
Barra de luces lineal Perifo
199,99 €
Hue
Módulo de interruptor de pared Philips Hue
44,99 €
Hue
Sensor de contacto de seguridad
39,99 €
Hue White and Color Ambiance
Essential A60 - Bombilla inteligente E27 - 806 lm - 8 W - pack de 2
39,99 €
Hue White Ambiance
Lámpara de techo grande Enrave
259,99 €
Hue
Hue Smart plug UE (tipo F)
99,99 €
TIRAS DE LUCES
Tira de led Hue Solo de 3 metros
69,99 €
Luz de plafón
Panel rectangular Aurelle
199,99 €
Control cómodo
Personalización completa
Personaliza los interruptores Hue para controlar cualquier luz de tu hogar. Define escenas basadas en la hora del día o recorre un conjunto de escenas.
Activar automatismos
Usa el interruptor para iniciar un automatismo como Ir a dormir, Simular presencia o Temporizadores.
Controla cualquier luz, interior o exterior
Cada interruptor puede controlar cualquier luz, habitación, zona o incluso toda tu casa.
Instalación inalámbrica
Monta los interruptores Hue en cualquier lugar (o no, y úsalos como mando a distancia). Además, son magnéticos, lo que los hace muy prácticos.