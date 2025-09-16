Ayuda
Primer plano del frente de Smart button Hue Smart button

Hue Smart button

Este botón inteligente de mayor tamaño, liso y elegante, permite activar escenas en función de la hora del día o recorrer una selección. Mantenlo pulsado para atenuar y encender las luces, o incluso para iniciar un automatismo.

Forma

Color

Productos destacados

  • Controla cualquier luz Hue
  • Activar una automatización
  • Alimentación por baterías
  • ⌀45 mm
Control cómodo

Un giro moderno al interruptor tradicional.

Varios interruptores y botones inteligentes Hue sobre fondo blanco
Manos sosteniendo un Tap dial switch, controlando las luces inteligentes en una cocina y un patio trasero simultáneamente

Personalización completa

Personaliza los interruptores Hue para controlar cualquier luz de tu hogar. Define escenas basadas en la hora del día o recorre un conjunto de escenas.

Una mano de mujer presionando el Hue smart button (último modelo) para controlar las luces de la habitación de un niño

Activar automatismos

Usa el interruptor para iniciar un automatismo como Ir a dormir, Simular presencia o Temporizadores.

Una mano de mujer presionando el Hue smart button (último modelo) para controlar las luces exteriores

Controla cualquier luz, interior o exterior

Cada interruptor puede controlar cualquier luz, habitación, zona o incluso toda tu casa.

Mujer colocando un Hue smart button (último modelo) en el refrigerador con su soporte magnético

Instalación inalámbrica

Monta los interruptores Hue en cualquier lugar (o no, y úsalos como mando a distancia). Además, son magnéticos, lo que los hace muy prácticos.

FAQs

¿Qué necesito para configurar mi Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch?

¿Necesito conectar algún cable eléctrico para instalar el Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch?

¿Dónde puedo montar el Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch?

¿Cómo puedo añadir mi Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch a mi configuración de Hue?

¿Cuántas luces Hue puedo controlar con el Hue dimmer switch?

¿Cuántas luces Hue puedo controlar con el Hue smart button? 

¿Cuántas luces Hue puedo controlar con el Hue tap dial switch?

¿Puedo personalizar la configuración de un Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch sin un Hue Bridge?

¿Qué pueden hacer el Hue dimmer switch, smart button y tap dial switch?

¿Puedo utilizar el Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch con automatizaciones?

¿Qué es la función de encendido/apagado inteligente?

¿Cómo puedo volver a los ajustes de fábrica de mi Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch?

¿Puedo utilizar un Hue dimmer switch, smart button o tap dial switch para controlar mis luces exteriores?

¿Cuál es la diferencia entre la versión antigua y las actuales del Hue dimmer switch?

¿Cuál es la diferencia entre el Tap dial switch y el Tap dial switch Mini?

Soporte de Hue

¿No encuentras la respuesta que estabas buscando?

Consulta Soporte

Especificaciones

Diseño y acabado

  • Color

    White

  • Material

    Sintético

Medio ambiente

Características/accesorios adicionales incluidos

Garantía

Dimensiones y peso del embalaje

Información del embalaje

Servicio

Especificaciones técnicas

La bombilla

El interruptor

Compatible con

Otro

