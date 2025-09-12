Cable de extensión para tira de luces Hue Flux 5 m
Coloque fácilmente tu tira de luz interior Flux o Flux ultrabrillante exactamente donde desees. Gracias a su diseño minimalista y discreto, esta extensión de 5 metros te permite no preocuparte por la distancia entre la tira de luz y la fuente de alimentación. Además, la extensión facilita mantener la fuente de alimentación fuera de la vista.
Productos destacados
- Alargador de cable de 5 m
- Fácil de instalar
- Diseño minimalista y discreto
- Configuración segura de baja tensión (IP20)
Especificaciones
Diseño y acabado
Color
White
Material
PVC