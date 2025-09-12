Instalación sencilla, incluso para usuarios noveles. Conecta dos secciones de una tira de luz Flux o Flux ultrabrillante después de cortarlas. El conector está diseñado para unir ambas partes en línea recta, permitiendo la instalación en espacios largos sin perder uniformidad ni calidad de luz. Perfecto para utilizar tiras largas alrededor de toda una habitación, en iluminación de cornisas o en techos escalonados.