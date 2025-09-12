Ayuda
Primer plano del frente de TIRAS DE LUCES Paquete de 4 conectores Hue Flux

Paquete de 4 conectores Hue Flux

Instalación sencilla, incluso para usuarios noveles. Conecta dos secciones de una tira de luz Flux o Flux ultrabrillante después de cortarlas. El conector está diseñado para unir ambas partes en línea recta, permitiendo la instalación en espacios largos sin perder uniformidad ni calidad de luz. Perfecto para utilizar tiras largas alrededor de toda una habitación, en iluminación de cornisas o en techos escalonados.

  • Une dos trozos de tira de luz
  • Conexión en esquina de 90 grados
  • Garantiza una iluminación coherente
  • Fácil de instalar tú mismo
  • Incluye cuatro conectores de esquina
