Paquete de 4 conectores de esquina Hue Flux
Reutiliza y conecta fácilmente secciones de una tira de luz Flux o Flux ultrabrillante sin doblarlas ni dañarlas. El conector en esquina está diseñado para unir dos tramos en un ángulo de 90 grados, ideal para giros en esquinas del techo, debajo de armarios o para enmarcar espejos y molduras, todo sin perder uniformidad ni calidad de luz.
Productos destacados
- Une dos trozos de tira de luz
- Conexión en esquina de 90 grados
- Garantiza una iluminación coherente
- Fácil de instalar tú mismo
- Incluye cuatro conectores de esquina
Especificaciones
Diseño y acabado
Diseño y acabado
Color
White
Material
Plástico