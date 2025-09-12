Reutiliza y conecta fácilmente secciones de una tira de luz Flux o Flux ultrabrillante sin doblarlas ni dañarlas. El conector en esquina está diseñado para unir dos tramos en un ángulo de 90 grados, ideal para giros en esquinas del techo, debajo de armarios o para enmarcar espejos y molduras, todo sin perder uniformidad ni calidad de luz.