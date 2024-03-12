Ayuda

Con independencia del tipo de kit de inicio Philips Hue que tengas, la configuración es sencilla. Reúne las bombillas, el Hue Bridge y cualquier accesorio de luz inteligente incluido para iniciar tu recorrido a la iluminación inteligente.

Antes de iniciar la configuración

  1. Enchufa el Hue Bridge a una toma de corriente.
  2. Conecta el Hue Bridge al router Wi-Fi mediante el cable Ethernet incluido.
Conectar el Hue Bridge

3. Espere a que se enciendan las dos primeras luces.

4. Coloca las bombillas en las lámparas o las luminarias y asegúrate de que estén conectadas a la alimentación.

Configurar un kit de inicio

  1. Descarga la aplicación Hue de la App Store o de Google Play Store.
  2. Abre la aplicación Hue. Asegúrate de que el teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge.
  3. Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el Hue Bridge a la aplicación.
  4. Una vez que el Hue Bridge esté correctamente conectado, la aplicación Hue buscará las luces. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
  5. Si el kit de inicio incluye accesorios, puedes añadirlos al mismo tiempo con facilidad:

Más información sobre cómo configurar un Hue Dimmer switch

Más información sobre cómo configurar un Hue Smart button

¿Necesitas ayuda?

Si necesitas ayuda adicional para configurar el kit de inicio, consulta nuestras Preguntas más frecuentes o ponte en contacto con el soporte de Philips Hue. 

