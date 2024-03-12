Con independencia del tipo de kit de inicio Philips Hue que tengas, la configuración es sencilla. Reúne las bombillas, el Hue Bridge y cualquier accesorio de luz inteligente incluido para iniciar tu recorrido a la iluminación inteligente.
Guía de configuración
Cómo configurar un kit de inicio
Antes de iniciar la configuración
- Enchufa el Hue Bridge a una toma de corriente.
- Conecta el Hue Bridge al router Wi-Fi mediante el cable Ethernet incluido.
3. Espere a que se enciendan las dos primeras luces.
4. Coloca las bombillas en las lámparas o las luminarias y asegúrate de que estén conectadas a la alimentación.
Configurar un kit de inicio
- Descarga la aplicación Hue de la App Store o de Google Play Store.
- Abre la aplicación Hue. Asegúrate de que el teléfono esté conectado a la misma red Wi-Fi que el Hue Bridge.
- Sigue las instrucciones en pantalla para conectar el Hue Bridge a la aplicación.
- Una vez que el Hue Bridge esté correctamente conectado, la aplicación Hue buscará las luces. Sigue las instrucciones en pantalla para completar la configuración.
- Si el kit de inicio incluye accesorios, puedes añadirlos al mismo tiempo con facilidad:
¿Necesitas ayuda?
Si necesitas ayuda adicional para configurar el kit de inicio, consulta nuestras Preguntas más frecuentes o ponte en contacto con el soporte de Philips Hue.
*Cuando una bombilla muestra "Hasta" un determinado número de lúmenes en las especificaciones, muestra el flujo luminoso máximo de la bombilla. Muestra lo brillante que puede llegar a ser la bombilla a 2700 K (bombillas blancas) o 4000 K (bombillas White ambiance o White and color ambiance). Más información sobre la luminosidad.