Comment installer un gradateur Philips Hue?

1 septembre 2023
L’un des plus grands avantages de l’éclairage intelligent Philips hue est la possibilité de contrôler vos lumières avec l’application Philips hue ou votre voix via votre assistant domestique intelligent. Parfois, cependant, vous souhaitez toujours pouvoir utiliser un interrupteur.
Heureusement, nous avons couvert toutes les bases : nous offrons plusieurs types d’accessoires pour éclairage intelligent, notamment des détecteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, le commutateur à cadran Tap et, bien sûr, le gradateur Philips Hue. L’installation d’un gradateur standard classique peut être délicate et nécessite souvent un électricien, un interrupteur coûteux ou un très bon savoir-faire personnel si vous préférez l’installer vous-même. Avec un gradateur Philips Hue, vous n’avez besoin que de l’application, d’une lumière Philips Hue et de vos deux mains.