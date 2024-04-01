Comment installer un gradateur Philips Hue?

La configuration d’un variateur est simple, quelle que soit la méthode que vous utilisez, qui dépend de votre configuration d’éclairage intelligente actuelle :

• Avec un pont : ouvrez l’application Hue et accédez à Paramètres > accessoires et appuyez sur l’icône bleue plus (+). Suivez les directives à l’écran pour connecter votre gradateur à votre configuration.

• Sans pont :

o Tenez le gradateur à proximité de la lumière que vous souhaitez contrôler (essayez de rester à environ 15 cm de l’ampoule ou du luminaire).

o Tenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que le voyant à l’avant du gradateur clignote.

o Maintenez le gradateur à proximité de la lumière que vous souhaitez contrôler, puis tenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la lumière clignote trois fois. Après le troisième clignotement, relâchez le bouton d’alimentation.

Vous pouvez désormais contrôler cette lumière à l’aide du variateur. Répétez l’opération jusqu’à 10 ampoules. Pour retirer une lumière du variateur, répétez le même processus, mais maintenez le bouton hue pendant 10 secondes.