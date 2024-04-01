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Comment installer un gradateur Philips Hue?

Comment installer un gradateur Philips Hue?

1 septembre 2023

L’un des plus grands avantages de l’éclairage intelligent Philips hue est la possibilité de contrôler vos lumières avec l’application Philips hue ou votre voix via votre assistant domestique intelligent. Parfois, cependant, vous souhaitez toujours pouvoir utiliser un interrupteur.

Heureusement, nous avons couvert toutes les bases : nous offrons plusieurs types d’accessoires pour éclairage intelligent, notamment des détecteurs de mouvement intérieurs et extérieurs, le commutateur à cadran Tap et, bien sûr, le gradateur Philips Hue. L’installation d’un gradateur standard classique peut être délicate et nécessite souvent un électricien, un interrupteur coûteux ou un très bon savoir-faire personnel si vous préférez l’installer vous-même. Avec un gradateur Philips Hue, vous n’avez besoin que de l’application, d’une lumière Philips Hue et de vos deux mains.

Guide étape par étape pour installer un gradateur Philips Hue

Installer un gradateur Hue et l’associer à votre configuration d’éclairage intelligent ne nécessite que quelques étapes; c’est un processus simple et intuitif créé pour que tout le monde puisse y parvenir sans problème.

Étape 1 : Trouvez un bon emplacement pour votre gradateur

Étant donné qu’un variateur Philips hue n’est pas destiné à couvrir votre interrupteur d’éclairage traditionnel, vous avez la liberté de choisir exactement où vous souhaitez que votre nouvel interrupteur intelligent soit. Vous n’avez même pas besoin de le fixer au mur avec l’adhésif fourni : vous pouvez simplement l’utiliser comme télécommande depuis n’importe où dans votre maison.

L’interrupteur comprend deux parties, soit la plaque murale et la télécommande, qui se fixe magnétiquement à la base et peut être utilisée partout où vous pouvez la transporter. Les meilleurs endroits pour installer un gradateur sont à proximité des entrées ou autour des sièges du salon ou de la salle à manger.

(Facultatif) Étape 2 : Montez-le avec de l’adhésif ou des vis

Le gradateur peut être fixé de deux manières, soit à l’aide du support adhésif fourni sur la plaque de base ou en vissant la plaque murale dans le mur (vis non comprises) :

Si vous décidez de la monter avec l’adhésif, retirez le support adhésif de la plaque de base, alignez votre plaque exactement là où vous le souhaitez (assurez-vous qu’elle est droite!), puis appuyez fermement la plaque murale sur le mur.

Bien que le gradateur ne soit pas fourni avec le matériel requis, vous pouvez utiliser des vis pour fixer la plaque de base à votre murSéparez la partie arrière et avant de la plaque murale à l’aide d’un tournevis, puis insérez des vis de taille appropriée dans les trous de vis à l’arrière de la plaque de base. En fonction de votre type de mur, utilisez un tournevis ou une perceuse pour fixer les vis en place. Il peut être nécessaire d’utiliser des ancrages muraux pour fixer correctement la plaque de base sur certains murs.

Idée géniale : vous pouvez également placer le variateur lui-même (sans la plaque de base) sur n’importe quelle surface magnétique, comme un réfrigérateur. Essayez-le sur le vôtre!

Étape 3 : Connectez le variateur à votre système d’éclairage intelligent

La configuration d’un variateur est simple, quelle que soit la méthode que vous utilisez, qui dépend de votre configuration d’éclairage intelligente actuelle :

Avec un pont : ouvrez l’application Hue et accédez à Paramètres > accessoires et appuyez sur l’icône bleue plus (+). Suivez les directives à l’écran pour connecter votre gradateur à votre configuration. 

Sans pont :       

o Tenez le gradateur à proximité de la lumière que vous souhaitez contrôler (essayez de rester à environ 15 cm de l’ampoule ou du luminaire). 

o Tenez le bouton d’alimentation enfoncé pendant 3 secondes jusqu’à ce que le voyant à l’avant du gradateur clignote. 

o Maintenez le gradateur à proximité de la lumière que vous souhaitez contrôler, puis tenez le bouton d’alimentation enfoncé jusqu’à ce que la lumière clignote trois fois. Après le troisième clignotement, relâchez le bouton d’alimentation. 

Vous pouvez désormais contrôler cette lumière à l’aide du variateur. Répétez l’opération jusqu’à 10 ampoules. Pour retirer une lumière du variateur, répétez le même processus, mais maintenez le bouton hue pendant 10 secondes. 

Étape 4 : Personnalisez vos paramètres

Vous pouvez personnaliser les paramètres de votre gradateur comme vous le souhaitez à l’aide de l’application Philips Hue, à condition que vous disposiez d’un pont. Ouvrez l’application et accédez à Paramètres > Accessoires, puis appuyez sur le gradateur que vous souhaitez personnaliser.

Dépannage du gradateur Philips Hue

Vous éprouvez des problèmes avec votre gradateur? Effectuez une réinitialisation en douceur en appuyant simultanément sur les quatre boutons et en les maintenant enfoncés jusqu’à ce que le voyant à DEL de l’interrupteur devienne vert.

Réinitialiser le variateur Philips hue aux paramètres d’usine

Réinitialisez votre gradateur aux paramètres d’usine en retirant le couvercle de la batterie et en tenant le bouton Configuration enfoncé pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que le voyant à DEL à l’avant clignote en orange. 

Réinitialiser une lampe Philips hue aux paramètres d’usine

Parfois, un problème avec une lampe intelligente Philips hue peut être résolu en la réinitialisant aux paramètres d’usine avec le variateur Philips hue :

  1. Redémarrage de lumière : éteignez la lumière, attendez 15 secondes, puis rallumez-la.
  2. Maintenez le gradateur Hue à 15 cm ou moins de la lumière.
  3. Appuyez et maintenez enfoncés les boutons "ON" et "OFF" pendant au moins 10 secondes jusqu’à ce que le voyant LED de l’interrupteur devienne vert.
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