Domotique avec éclairage intelligent

La façon d’automatiser votre maison avec Philips Hue consiste à utiliser un Pont Hue. Il s’agit d’un hub d’éclairage intelligent qui se connecte simplement à votre routeur Internet et agit comme le cerveau de l’ensemble du système d’éclairage intelligent de votre maison.

Vous devrez également choisir une combinaison d’ampoules, de lampes, de lumières, de capteurs et de caméras intelligentes Philips Hue, en fonction de vos besoins. Si vous faites vos premiers pas avec Philips Hue, un Pont Hue et une sélection d’ampoules DEL et de lampes est la manière la plus simple de bénéficier de l’automatisation de la maison.

Pour une configuration plus avancée, pensez aux capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs et aux caméras. Ceux-ci déclencheront vos lumières en détectant les mouvements sans utiliser de minuterie. (Bien sûr, vous pouvez choisir les horaires d’activité des capteurs et des caméras!) En plus de déclencher automatiquement les lumières, les caméras Hue Secure peuvent vous envoyer des alertes afin que vous puissiez décider si vous souhaitez activer ou non vos lumières.

Une fois le matériel en place, il est temps de télécharger l’application Hue sur votre smartphone. L’application est l’endroit où vous configurerez, contrôlerez et peaufinerez toutes vos automatisations.