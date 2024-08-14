Domotique avec éclairage intelligent

07/08/2024
Qu’est-ce que la domotique?
La domotique avec l’éclairage intelligent Philips Hue vous permet de contrôler vos lumières Philips Hue avec une combinaison de minuteries, de capteurs et de caméras de sécurité — chez vous ou depuis n’importe où dans le monde! Vous pouvez régler les lumières pour qu’elles s’allument et s’éteignent, diminuent ou changent de couleur aux heures de votre choix. Les détecteurs de mouvement Hue et les caméras Hue Secure peuvent même activer vos lumières pour vous permettre de vous déplacer aisément dans votre maison, tout en vous apportant une tranquillité d’esprit accrue lorsque vous êtes absent(e).
Comment fonctionne la domotique?
L’automatisation de vos lumières intelligentes Hue fonctionne en les connectant au Pont Hue, un élément centra d’éclairage intelligent qui est le cerveau du système. Ensuite, à l’aide de l’ application Hue sur votre smartphone, vous pouvez configurer toutes vos automatisations dans l’onglet Automatisations de l’application. Choisissez parmi les automatisations pour vous aider dans votre routine quotidienne, vous guider lorsque vous arrivez et quittez la maison, ou imiter votre présence pendant votre absence. Vous pouvez même personnaliser vos propres automatisations pour contrôler les lumières exactement comme vous le souhaitez.
Comment puis-je automatiser ma maison?
La façon d’automatiser votre maison avec Philips Hue consiste à utiliser un Pont Hue. Il s’agit d’un hub d’éclairage intelligent qui se connecte simplement à votre routeur Internet et agit comme le cerveau de l’ensemble du système d’éclairage intelligent de votre maison.
Vous devrez également choisir une combinaison d’ampoules, de lampes, de lumières, de capteurs et de caméras intelligentes Philips Hue, en fonction de vos besoins. Si vous faites vos premiers pas avec Philips Hue, un Pont Hue et une sélection d’ampoules DEL et de lampes est la manière la plus simple de bénéficier de l’automatisation de la maison.
Pour une configuration plus avancée, pensez aux capteurs de mouvement intérieurs et extérieurs et aux caméras. Ceux-ci déclencheront vos lumières en détectant les mouvements sans utiliser de minuterie. (Bien sûr, vous pouvez choisir les horaires d’activité des capteurs et des caméras!) En plus de déclencher automatiquement les lumières, les caméras Hue Secure peuvent vous envoyer des alertes afin que vous puissiez décider si vous souhaitez activer ou non vos lumières.
Une fois le matériel en place, il est temps de télécharger l’application Hue sur votre smartphone. L’application est l’endroit où vous configurerez, contrôlerez et peaufinerez toutes vos automatisations.
Optimisez les routines quotidiennes grâce à l’automatisation de l’éclairage domestique
Les automatisations d’éclairage intelligentes de Philips Hue peuvent vous aider dans vos routines quotidiennes à la maison, en ajustant le ton et l’intensité de la lumière pour vous aider à vous réveiller, à vous concentrer sur votre travail, à vous détendre et à vous endormir. Dans l’onglet Automatisations de l’application Hue, vous pouvez définir les jours et les heures, les pièces ou les lumières sélectionnées, ainsi que la scène lumineuse en fonction de vos besoins.
Réveillez-vous
Commencez la journée du bon pied grâce à un éclairage de réveil conçu pour vous aider à vous réveiller en douceur et à vous sentir plus frais et dispos.² Réglez simplement vos lumières pour qu’elles s’allument et s’éclaircissent progressivement pendant la durée que vous choisissez. Pour un réveil relaxant ultime avec lumière, réglez le style de réveil Sunrise. Vos lumières passeront progressivement des bleus doux aux tons orange chauds, pour que votre journée commence en douceur. Les lampes sur pied et lampes de table Signe à dégradé sont parfaites pour les chambres. Les lampes présentent un design élancé et subtil et donnent un mélange de lumière colorée sur toute leur longueur. Vous pouvez également régler l’automatisation du réveil pour n’importe laquelle de vos lumières de chambre. Les bandes à DEL lumineuses placées sous le lit ou derrière les meubles sont un excellent moyen de créer une lumière douce et diffuse, agréable à regarder dès le matin.
Travail
Pendant vos heures de travail à la maison, lorsque vous avez particulièrement besoin de vous concentrer, automatisez les lumières de votre bureau afin qu’elles s’allument avec un ton blanc froid et lumineux. Cela vous donnera la quantité de lumière optimale pour les tâches à accomplir tout en vous aidant à mieux vous concentrer. Utilisez une combinaison de lampes de table, plafonniers LED et lampadaires pour garantir que vous obtenez un niveau de lumière suffisant exactement là où vous en avez besoin. Vous pouvez même régler les lumières pour qu’elles commencent à passer à des tons plus doux et plus chauds pour signaler qu’il est temps de faire une pause ou d’arrêter de travailler.
Détendez-vous et dormez
Une fois votre journée terminée, la lumière intelligente peut vous aider à vous endormir grâce à l’automatisation de coucher. Lorsqu’elles sont activées - automatiquement ou en appuyant sur un bouton - les lumières de votre chambre passent à des teintes chaudes et rouges, puis diminuent jusqu’à s’éteindre. Des études ont montré que la lumière bleue inhibe la mélatonine, l’hormone du sommeil. C’est pourquoi notre automatisation de coucher l’exclut délibérément pour vous donner les meilleures chances de vous endormir plus facilement.¹
Sentez-vous plus en sécurité grâce à l’automatisation de l’éclairage domestique
Laissez les lumières, capteurs et caméras de sécurité Philips Hue et l’application Hue travailler ensemble pour favoriser votre tranquillité d’esprit, que vous soyez à la maison ou à l’extérieur.
Automatisations sécurisées
À l’aide de l’application Philips Hue, vous pouvez définir une simulation de présence automatisée donnant l’impression que vous êtes chez vous lorsque vous ne l’êtes pas. Vous pouvez définir un programme pour que les lumières DEL dans les différentes pièces de votre maison s’allument et s’éteignent selon différentes scènes d’éclairage, soit toute la journée et la nuit, soit juste la nuit. Ils imiteront les activités typiques auxquelles on pourrait s’attendre dans ce type de pièces, donnant l’impression qu’il y a quelqu’un à la maison.
Capteurs et minuteries
Des détecteurs de mouvement intérieurs et extérieurs déclencheront les lumières de votre choix lorsqu’ils détecteront un mouvement dans et autour de votre maison. Vous pouvez définir un calendrier d’activation des capteurs, pour éviter que vos lumières ne soient déclenchées inutilement. Vous pouvez même automatiser des lumières spécifiques afin que lorsqu’elles sont déclenchées, elles affichent une scène lumineuse, une couleur ou une intensité de lumière particulière que vous choisissez. Vous n’utilisez pas de capteurs? Créez une automatisation personnalisée dans l’application Hue. Définissez les jours et les heures auxquels vous souhaitez que vos lumières s’allument et s’éteignent. Tranquillité d’esprit en toute simplicité!
Caméras de sécurité
Laissez Philips Hue garder un œil ouvert! Les caméras de sécurité intelligentes sécurisées vous permettent de surveiller votre maison en temps réel avec un flux en direct HD 1080p. Vous recevrez des notifications instantanées sur votre appareil mobile chaque fois que votre caméra sécurisée détecte un mouvement. Activez et désactivez le système dans l’application Hue, déclenchez des alarmes, obtenez un aperçu de toutes les activités et recevez des notifications poussées lorsque vos caméras détectent quelque chose de suspect. Placez les caméras sécurisées Hue dans n’importe quelle pièce ou dans tout espace extérieur de votre maison. Choisissez parmi la caméra filaire sécurisée, la caméra à batterie sécurisée et la caméra à projecteur sécurisée.