Restez concentré grâce à l’éclairage de bureau à domicile

Comme la lumière connectée est réglable, vous pouvez la régler sur n’importe quelle tonalité de lumière blanche pendant la journée. Des tons bleus plus froids vous aideront à vous sentir plus énergique le matin, tandis que des teintes plus chaudes vous aideront à vous détendre à la fin de votre journée de travail.