Aide
Conseils d’utilisation pratique sur les détecteurs de mouvement Philips Hue

Conseils d’utilisation pratique sur les détecteurs de mouvement Philips Hue

13/07/2023

Vous recherchez l’interrupteur de la salle de bain au milieu de la nuit? Vous avez du mal à allumer la lumière du couloir avec votre coude alors que vous transportez de lourds sacs d’épicerie? Et si votre corps devenait l’interrupteur de votre éclairage? 

Lorsque vous connectez vos éclairages intelligents aux capteurs de mouvement Hue, ces éclairages sont déclenchés par les mouvements de votre corps. Les lumières s’allument et s’éteignent automatiquement lorsque vous, votre famille ou vos invités vous déplacez d’une pièce à l’autre. En plus d’être commodes, des éclairages intelligents jumelés à des détecteurs de mouvement extérieurs peuvent également vous apporter la tranquillité d’esprit en dissuadant les visiteurs indésirables la nuit ou lorsque vous êtes absent de votre maison. 

Comment utiliser des détecteurs de mouvement extérieurs

Utiliser des détecteurs de mouvement aux entrées

Bien que votre entrée soit un endroit évident pour installer un capteur extérieur Hue, cet emplacement est important. Un détecteur de mouvement extérieur pour une porte avant, arrière ou latérale permet non seulement de dissuader les visiteurs suspects la nuit, mais aussi de rendre votre arrivée à la maison un peu plus commode le soir. Vos invités seront de leur côté bien heureux d’avoir un peu de lumière accueillante pour les guider jusqu’à votre porte lors des nuits d’hiver. 

Personnes sur un patio la nuit qui utilisent un capteur Philips Hue extérieur fixé au-dessus d’une porte et connecté à des détecteurs de mouvement

Utiliser des détecteurs de mouvement dans votre allée

Placez un capteur extérieur au-dessus du garage ou de l’allée pour faciliter les allées et venues lorsque la luminosité est faible. Vous pouvez configurer votre capteur extérieur pour qu’il allume plusieurs lumières en même temps. Pourquoi ne pas le connecter à une rangée de lumières intelligentes pour allée et à des éclairages muraux pour vous orienter en voiture dans votre entrée? Si vous accédez à votre maison par le garage, vous pouvez régler le capteur pour qu’il déclenche également l’éclairage intérieur du garage. 

Idée brillante : Si vous croyez que le détecteur de mouvement détecte trop les mouvements d’un voisin sur le trottoir, pensez à réduire sa sensibilité au mouvement. Si cela ne fonctionne pas, inclinez le capteur vers le bas pour en réduire la portée.

Un capteur Philips Hue extérieur fixé sur un porche et connecté à des détecteurs de mouvement.

Utiliser des détecteurs de mouvement lorsque vous avez des animaux de compagnie

Qu’il s’agisse de votre chat, de votre chien ou d’un hérisson affamé en quête de nourriture la nuit, les animaux qui se promènent dans votre cour peuvent déclencher accidentellement des détecteurs de mouvement lorsqu’ils passent près d’un capteur extérieur. 

Mais vous n’avez pas à rester réveillé parce que vos lumières extérieures ne cessent de s’allumer et de s’éteindre toute la nuit.

Vous pouvez résoudre ce problème rapidement et facilement en diminuant la sensibilité du capteur dans l’application Philips Hue. 

Vous pouvez aussi fixer le capteur plus haut pour éviter que vos animaux de compagnie ne déclenchent vos lumières extérieures. La hauteur optimale pour un capteur extérieur Hue se situe entre 1,5 et 2,5 mètres. N’oubliez pas non plus que le capteur extérieur Hue est sans fil et alimenté par batterie, ce qui vous offre une grande souplesse. 

Comment utiliser des détecteurs de mouvement intérieurs

Utiliser des détecteurs de mouvement dans les couloirs

Un détecteur de mouvement placé dans le couloir entre les chambres permet de vous rendre en toute sécurité à la salle de bain au milieu de la nuit. Si vos déplacements nocturnes dans votre maison vont au-delà de la salle de bain, assurez-vous que votre détecteur de mouvement est réglé pour allumer les lumières jusqu’à la cuisine (si vous vous levez pour prendre une collation nocturne!). Vous pouvez également personnaliser l’intensité des lumières qui se déclenchent. Lorsqu’il est tard dans la nuit, utilisez des détecteurs de mouvement réglés sur une luminosité douce et chaleureuse pour vous guider dans l’obscurité.  

Veilleuses au sol dans une chambre d’enfant.

Utiliser des détecteurs de mouvement dans les escaliers

Un escalier est l’un des meilleurs endroits où installer un capteur. Les trajets dans les escaliers sont beaucoup plus faciles lorsque vous n’avez pas à vous soucier d’allumer la lumière. Cela peut être fort utile lorsque vous avez les mains pleines, par exemple lorsque vous transportez des vêtements sales de votre chambre à la salle de lavage. N’oubliez pas d’utiliser un capteur dans les escaliers de votre sous-sol ou de votre cave, même si vous n’y allez pas souvent, car vous en ramenez généralement quelque chose. 

Idée brillante : Réglez le détecteur de mouvement pour qu’il allume les lumières intelligentes avec la même luminosité et la même couleur que vos autres veilleuses pour créer un éclairage uniforme partout dans votre maison.

Utiliser des détecteurs de mouvement dans les salles de bains

Placer un détecteur de mouvement à l’entrée de la salle de bain vous aide à trouver votre chemin avec le bon réglage sans pour autant vous sortir de votre somnolence au milieu de la nuit.

Lorsque vous connectez un détecteur de mouvement à une ampoule intelligente, vous pouvez paramétrer le capteur pour déclencher une lumière tamisée et chaleureuse le soir et la nuit. Réglez le capteur de votre salle de bain pour qu’il déclenche une lumière blanche et nette le matin pour vous aider à vous sentir plein d’énergie et prêt pour la journée à venir. 

Retour à tous les articles
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay