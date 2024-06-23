13/07/2023



Vous recherchez l’interrupteur de la salle de bain au milieu de la nuit? Vous avez du mal à allumer la lumière du couloir avec votre coude alors que vous transportez de lourds sacs d’épicerie? Et si votre corps devenait l’interrupteur de votre éclairage?

Lorsque vous connectez vos éclairages intelligents aux capteurs de mouvement Hue, ces éclairages sont déclenchés par les mouvements de votre corps. Les lumières s’allument et s’éteignent automatiquement lorsque vous, votre famille ou vos invités vous déplacez d’une pièce à l’autre. En plus d’être commodes, des éclairages intelligents jumelés à des détecteurs de mouvement extérieurs peuvent également vous apporter la tranquillité d’esprit en dissuadant les visiteurs indésirables la nuit ou lorsque vous êtes absent de votre maison.