12 septembre 2023
Découvrez la différence entre les ampoules Philips Hue MR16 et GU10, laquelle choisir, ainsi que comment vous pouvez les utiliser dans votre maison.
Comparaison des ampoules MR16 et GU10
Ces deux super-héros de l’éclairage sont compacts et excellents pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10?
Les ampoules MR16 et GU10 sont toutes deux techniquement des ampoules MR16. L’une a un culot de type GU10, tandis que l’autre a un culot de type GU5.3. L’ampoule à culot GU5.3 est simplement connue sous le nom d’« ampoule MR16 ». L’ampoule à culot GU10 est communément appelée par son type de culot : « une GU10 ». Ici, nous désignerons les deux ampoules sous le nom de MR16 et GU10.
MR, qui signifie « réfracteur à multiples facettes », fait référence à la forme et au concept de la partie supérieure de l’ampoule. Le nombre suivant MR fait référence au diamètre de l’ampoule en huitièmes de pouce. Dans ce cas, le 16 signifie que l’ampoule mesure 16/8 de pouces (ou 2 pouces) de diamètre.
GU, qui signifie « usage général », fait référence à la base ou au raccord de l’ampoule. Le nombre suivant GU fait référence à l’espacement entre les broches. L’ampoule GU10 a un espacement de 10 mm, tandis que la GU5.3 a un espacement de 5,3 mm.
Aujourd’hui, les ampoules MR16 et GU10 sont couramment utilisées dans les cuisines, les couloirs et les salons, généralement dans une installation d’éclairage sur rail, dans des projecteurs ou dans un éclairage encastré au plafond.
Alors, est-ce important de savoir laquelle vous utilisez? À première vue, les deux ampoules semblent identiques, mais il est important de choisir la bonne.
Qu’est-ce qu’une ampoule MR16?
De nombreuses ampoules MR16 existantes sont des ampoules halogènes, qui sont plus anciennes et moins écoénergétiques que les ampoules à DEL. Si vous avez des configurations d’éclairage avec projecteurs ou sur rail plus anciennes dotées d’ampoules halogènes, il est possible qu’elles soient dotées de raccords MR16. Examinez-les et vous verrez que les ampoules MR16 utilisent une base à deux broches minces de 12 volts, qu’il vous suffit de pousser pour insérer.
Un autre signe révélateur d’une configuration MR16 est qu’elle utilise un transformateur à 12 V. C’est la différence fondamentale entre les ampoules GU10 et MR16, et l’élément le plus important à considérer lors de la mise à niveau de l’éclairage de votre maison. Une ampoule GU10 standard ne fonctionnera pas avec cette configuration : vous aurez besoin d’une ampoule MR16.
Mise à jour vers les ampoules connectées MR16
Si vous souhaitez remplacer ces anciennes ampoules par des ampoules intelligentes MR16, Philips Hue a la solution. La nouvelle ampoule intelligente MR16 est la solution idéale pour vos luminaires MR16 existants. Elles fonctionnent sur la même basse tension de 12 V que les ampoules MR16 standard : vous n'aurez donc pas à retirer ou à remplacer votre transformateur existant. Vous pouvez voir les transformateurs avec lesquels les ampoules intelligentes Philips Hue MR16 sont compatibles ici.
Les ampoules intelligentes Philips Hue MR16 sont aussi lumineuses qu'une ampoule halogène de 35 W; elles constituent donc la mise à niveau intelligente parfaite par rapport aux ampoules conventionnelles (et avec la lumière de couleur, c'est bien plus qu'une mise à niveau). Elles sont également comme n'importe quelle autre ampoule Philips Hue : intelligentes. Ajoutez-les dans l'application Hue, attribuez-les à une pièce et contrôlez-les à l'aide de l'application, de votre voix ou des accessoires intelligents.
Qu’est-ce qu’une ampoule GU10?
Contrairement aux ampoules MR16, les GU10 sont compatibles avec une tension de 240 V, soit la même que celle de l’électricité de votre maison. Cela signifie que vous n’avez pas besoin d’un transformateur pour convertir la tension. Les ampoules connectées GU10 peuvent être utilisées dans leurs luminaires respectifs, qui comprennent l’éclairage sur rail, les projecteurs et l’éclairage encastré au plafond.
L’ampoule GU10 de Philips Hue offre également tous les avantages d’éclairage connecté auxquels vous vous attendez : contrôle des applications, automatisations et millions de couleurs de lumière. Vous remarquerez que les ampoules GU10 ont un diamètre légèrement plus petit que les ampoules MR16, qui mesure 50 mm. Elles sont également dotées d’une base à verrouillage par rotation, reconnaissable par ce qui ressemble à deux petits « pieds » qui verrouillent l’ampoule en place.
Quelle ampoule choisir?
Les ampoules MR16 et GU10 ne sont pas interchangeables en raison de leur taille et de leurs exigences en matière de tension. Votre choix dépendra de vos luminaires existants ou de ceux que vous envisagez d’installer.
J’ai déjà des ampoules MR16 et des transformateurs
Choisissez des ampoules connectées MR16. Il suffit de mettre à niveau vos ampoules MR16 classiques existantes en les remplaçant par des ampoules à DEL MR16, qui pourront être connectées!
Je n’ai pas encore d’accessoires
Cela dépend de ce que vous souhaitez accomplir avec vos ampoules. Utilisez des raccords et des ampoules GU10 pour votre plafond, votre rail ou vos projecteurs si vous souhaitez que vos ampoules fonctionnent avec les 240 V standard et que vous ne souhaitez pas utiliser de transformateur. Ces derniers peuvent occuper davantage d’espace, selon l’endroit où vous installez les lumières.
Cependant, si la tension vous préoccupe, les ampoules connectées MR16 sont une bonne option, car leur tension est réduite. Quel que soit votre choix, vous pouvez toujours utiliser Philips Hue : les ampoules MR16 et GU10 sont offertes dans la couleur de lumière que vous souhaitez.