Comparaison des ampoules MR16 et GU10

Ces deux super-héros de l’éclairage sont compacts et excellents pour diriger la lumière exactement là où vous en avez besoin. Mais quelle est la différence entre les ampoules MR16 et GU10?

Les ampoules MR16 et GU10 sont toutes deux techniquement des ampoules MR16. L’une a un culot de type GU10, tandis que l’autre a un culot de type GU5.3. L’ampoule à culot GU5.3 est simplement connue sous le nom d’« ampoule MR16 ». L’ampoule à culot GU10 est communément appelée par son type de culot : « une GU10 ». Ici, nous désignerons les deux ampoules sous le nom de MR16 et GU10.

MR, qui signifie « réfracteur à multiples facettes », fait référence à la forme et au concept de la partie supérieure de l’ampoule. Le nombre suivant MR fait référence au diamètre de l’ampoule en huitièmes de pouce. Dans ce cas, le 16 signifie que l’ampoule mesure 16/8 de pouces (ou 2 pouces) de diamètre.

GU, qui signifie « usage général », fait référence à la base ou au raccord de l’ampoule. Le nombre suivant GU fait référence à l’espacement entre les broches. L’ampoule GU10 a un espacement de 10 mm, tandis que la GU5.3 a un espacement de 5,3 mm.

Aujourd’hui, les ampoules MR16 et GU10 sont couramment utilisées dans les cuisines, les couloirs et les salons, généralement dans une installation d’éclairage sur rail, dans des projecteurs ou dans un éclairage encastré au plafond.

Alors, est-ce important de savoir laquelle vous utilisez? À première vue, les deux ampoules semblent identiques, mais il est important de choisir la bonne.