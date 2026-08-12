Solde de fin de l'été

Mélangez et agencez pour économiser 25 %.
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- Garantie de deux ans
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Terms & Conditions – Tiered Savings Promotion
- Cette promotion est valide jusqu'au 31 août 2026.
- Achetez 2 articles admissibles ou plus parmi la sélection Mélanger et agencer pour un rabais de 25 %. Le rabais s'applique automatiquement à la caisse uniquement aux produits admissibles.
- L'offre s'applique aux produits admissibles comme indiqué à https://www.philips-hue.com/fr-ca/products/promotions/end-of-summer-sale
- Dans le cadre de cette promotion, le rabais peut être appliqué à un maximum de 25 produits.
- Cette promotion est sous réserve des stocks disponibles et tout achat est de plus assujetti aux conditions de vente de Philips Hue.
- • En cas d'un retour partiel d'une commande, où admissible, la valeur de rabais proportionnelle sera déduite de la somme remboursée.
- Le rabais est automatiquement appliqué à la caisse une fois le seuil de dépense admissible atteint sur www.philips-hue.com/fr-ca.
- Cette offre ne peut être utilisée conjointement à toute autre offre sur Philips-Hue.com/fr-ca
- Signify Canada ltée se réserve le droit d'annuler un code de promotion ou de modifier ces modalités.