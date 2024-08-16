24/01/2024

Nous nous efforçons souvent d’obtenir un éclairage parfait dans les zones de notre maison où nous passons le plus de temps : le salon, la cuisine, la chambre ou même le jardin. Mais qu’en est-il des escaliers et des marches autour de votre maison?

Qu’il s’agisse des espaces intérieurs ou extérieurs de votre maison, les escaliers éclairés par DEL peuvent faciliter les déplacements de haut en bas (et de bas en haut si vous avez oublié quelque chose!) et peuvent même se transformer en un superbe point focal de votre maison. Utilisez ces idées intelligentes d’éclairage d’escaliers pour vos marches, escaliers et perrons.