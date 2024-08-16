Meilleures idées d’éclairage d’escalier

Meilleures idées d’éclairage d’escalier

24/01/2024

Nous nous efforçons souvent d’obtenir un éclairage parfait dans les zones de notre maison où nous passons le plus de temps : le salon, la cuisine, la chambre ou même le jardin. Mais qu’en est-il des escaliers et des marches autour de votre maison?

Qu’il s’agisse des espaces intérieurs ou extérieurs de votre maison, les escaliers éclairés par DEL peuvent faciliter les déplacements de haut en bas (et de bas en haut si vous avez oublié quelque chose!) et peuvent même se transformer en un superbe point focal de votre maison. Utilisez ces idées intelligentes d’éclairage d’escaliers pour vos marches, escaliers et perrons.

Inspiration pour l’éclairage des escaliers intérieurs

Nous montons et descendons les escaliers si souvent que nous oublions de les considérer comme un élément architectural digne d’être joliment éclairé! Voici quelques idées d’éclairage qui peuvent « élever » vos escaliers au rang d’objet esthétique (tout en les rendant plus faciles à monter).

Escaliers éclairés par bande lumineuse à DEL Philips Hue

Utiliser des bandes lumineuses LED pour les escaliers

Les escaliers et les bandes lumineuses Philips Hue se marient parfaitement. Ainsi, qu’il s’agisse d’un escalier en colimaçon tourbillonnant, d’une grande structure en marbre ou d’une humble construction en bois menant au sous-sol, éclairer le chemin avec des bandes lumineuses se fait sans effort.
Les bandes lumineuses sont flexibles et polyvalentes. À tel point qu’elles peuvent être pliées, coupées, connectées et étendues pour épouser presque toutes les formes d’escalier. Placez-les le long des plinthes ou à l’endroit où l’escalier rencontre le mur pour créer une lumière qui guide le chemin. Faites des escaliers une pièce sculpturale maîtresse en fixant des bandes lumineuses sous de larges rampes et laissez vos balustrades projeter de belles ombres.

Éclairage sur rail Philips Hue Perifo pour escaliers éclairés par DEL

Utilisation d’un éclairage sur rail pour les escaliers

L’éclairage sur rail Philips Hue Perifo s’associe également à votre escalier de façon harmonieuse, car il peut être installé pour suivre la longueur du mur ou du plafond. Il suffit d’installer les lumières et de les placer n’importe où le long du rail.

Les escaliers peuvent souvent être des espaces "morts" sans intérêt. Alors pourquoi ne pas accrocher certaines de vos œuvres d’art ou photos de famille préférées le long du mur de l’escalier? Inclinez vos lumières Perifo pour les mettre en valeur avec une lumière colorée. Voilà! Votre propre galerie d’art d’escalier.

Utiliser des suspensions pour les escaliers

Ajoutez quelques éléments de design à votre escalier avec un luminaire suspendu tendance – ou trois!
Si votre escalier a un haut plafond, ajoutez le luminaire suspendu Philips Hue Flourish. Avec son globe blanc minimaliste suspendu à des cordons réglables, vous pouvez créer un arrangement accrocheur. Disposez les lumières Flourish à différentes longueurs pour ajouter une lumière diffuse, de l’élégance et du style à cet espace de tous les jours.

Idée brillante : créez un escalier encore plus audacieux en plaçant un groupe de lumières Flourish sur des nuances complémentaires de rouge, de bleu ou de n’importe quelle couleur de votre choix.

Utiliser des lumières automatisées pour les escaliers

Placez un capteur de mouvement Philips Hue à côté de votre escalier et oubliez de manipuler les interrupteurs à chaque fois que vous montez ou descendez. Gardez les lumières des escaliers réglées sur une lueur douce et chaleureuse qui se répand dans votre espace de vie. Programmez le capteur pour que les lumières s’intensifient lorsque vous approchez des escaliers, éclairant votre chemin vers le haut ou vers le bas, et s’éteignent après votre passage. Ceci est particulièrement utile si vous avez les mains occupées!

Éclairage à détecteur de mouvement Philips hue Outdoor pour escaliers extérieurs

Utiliser des appliques murales encastrées pour les escaliers

Le Philips Hue Dymera peut ressembler à une décoration murale élégante pour le salon, mais il est bien plus qu’un simple éclairage mural d’appoint : il est tout aussi impressionnant que des lumières murales pour escaliers. Les doubles faisceaux de ces luminaires, lorsqu’ils sont utilisés comme éclairages muraux pour escaliers, brillent de haut en bas, illuminant les sections supérieure et inférieure d’un escalier avec précision et style. Et ce n’est pas tout : Dymera fonctionne aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur, ce qui signifie que vous pouvez les placer le long de presque n’importe quel escalier.

Idée lumineuse pour l’éclairage mural des escaliers : Philips Hue app vous permet de contrôler individuellement chaque faisceau. Vous pouvez ainsi personnaliser Dymera pour qu’elle ressemble à des lumières murales pour escaliers intérieurs ou leur donner vie avec des effets, tels qu’une flamme ou une cheminée. Voilà comment utiliser l’éclairage d’appoint!

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