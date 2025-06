Lèche-mur Play

Doté d’une large zone d’éclairage et d’une conception étonnamment compacte, le lèche-mur Play est le nec plus ultra pour améliorer la qualité du téléviseur. La technologie ColorCast™ et un design élégant en aluminium en font l’accent coloré parfait pour votre cinéma maison (ou n’importe où ailleurs).