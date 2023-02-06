Les lampes intelligentes Philips Hue se déclinent en 16 millions de couleurs, alors faites preuve de créativité dans les couleurs que vous demandez à Siri. Choisissez des couleurs plus sombres comme le cramoisi, le rose saumon, le turquoise, le cyan, le bleu ciel, le magenta, la chartreuse ou la lavande pour vraiment personnaliser votre maison.