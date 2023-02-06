Lorsque vous couplez Philips Hue avec Apple Home, vous pouvez utiliser Siri pour contrôler vos lumières avec votre voix.
De quelles commandes vocales Siri avez-vous besoin?
Les 10 principales commandes de Siri pour Philips Hue
- Allume les lumières.
- Éteins les lumières.
- Éteins les lumières du rez-de-chaussée.
- Allume les lumières du salon au maximum.
- Règle la luminosité du rez-de-chaussée à 50 %.
- Quelles lumières sont allumées dans le salon?
- Change l’éclairage de la chambre en bleu.
- Bonjour.
- Bonne nuit.
- Allume Lecture dans le salon.
Commandes de base Siri
- Recherche toutes mes lampes Hue.
- Allume la lampe de bureau.
- Les lumières du rez-de-chaussée sont-elles allumées?
- Augmente l’intensité lumineuse de mon salon.
Commandes de couleur Siri
- Change l’éclairage du salon à bleu.
- Règle l’éclairage de l’entrée sur or.
- Règle mes lampes sur vert lime.
- Règle l’éclairage de la salle familiale sur mauve.
- Règle l’éclairage de ma lampe de table de chevet sur rose.
- Change l’éclairage de la cuisine à orange.
Les lampes intelligentes Philips Hue se déclinent en 16 millions de couleurs, alors faites preuve de créativité dans les couleurs que vous demandez à Siri. Choisissez des couleurs plus sombres comme le cramoisi, le rose saumon, le turquoise, le cyan, le bleu ciel, le magenta, la chartreuse ou la lavande pour vraiment personnaliser votre maison.
Commandes de scène d’éclairage et ambiances lumineuses
- Règle les lumières de la cuisine à Stimulation.
- Active Aube en mer dans le salon.
- Règle les lumières du bureau à Coucher de soleil de savane.
- Active Automne doré dans la pièce de détente.
- Règle les lumières de la chambre principale à Lagon bleu.
Au-delà du choix des couleurs, vous pouvez utiliser des commandes vocales pour choisir des ambiances lumineuses créées par des concepteurs d’éclairage ou des scènes combinant diverses couleurs afin d’offrir le meilleur éclairage pour vos activités quotidiennes. Avant de pouvoir utiliser ces commandes, vous devez enregistrer les scènes d’éclairage que vous souhaitez utiliser dans HomeKit.
Commandes de la boîte de synchronisation Hue
- Allume le boîtier de synchronisation.
- Éteins le boîtier de synchronisation.
- Règle le boîtier de synchronisation à Départ.
- Règle le boîtier de synchronisation à Arrêt.
- Règle le boîtier de synchronisation à PlayStation 4.
- Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à subtile.
- Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à modérée.
- Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à élevée.
- Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à intense.
- Règle le boîtier de synchronisation sur jeu/vidéo/musique.