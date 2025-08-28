Ouvrez l’application Google Home.

Appuyez sur l'icône plus (+) dans le coin supérieur gauche.

Cliquez sur Configurer un appareil.

Cliquez sur Fonctionne avec Google.

Sur l’écran suivant, sélectionnez Philips Hue dans la liste. Pour trouver, vous pouvez faire défiler la liste ou saisir « Philips Hue » dans la barre de recherche en haut de l’écran.

Vous serez redirigé vers la page de votre compte Philips Hue. Cliquez sur Oui pour autoriser l’application Google Home à contrôler vos lampes Hue. L’application va alors jumeler Philips Hue à l’Assistant Google.