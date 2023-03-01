Commandes vocales Google Home pour Philips Hue

Commandes vocales Google Home pour Philips Hue

Contrôlez vos lampes Philips Hue à l'aide de l’assistant Google avec des dizaines de commandes vocales.

Les 10 principales commandes Google Home pour Philips Hue

  • Allume toutes les lampes.
  • Éteins toutes les lampes.
  • Quelles lumières sont allumées dans le salon?
  • Quelles lampes sont allumées dans la cuisine?
  • Tamise l’éclairage dans le couloir.
  • Éteins mes lampes.
  • Allume mes lampes.
  • Active Détente dans le coin-repos.
  • Active l’ambiance lecture dans le bureau.
Philips Hue fonctionne avec OK Google pour le contrôle vocal de vos lampes. Dites simplement « OK Google » et remplacez ces exemples par vos propres paramètres pour les pièces et l’éclairage.

Commandes de base de Google Home

  • Allume les lampes Hue.
  • Quelles lampes sont allumées dans la cuisine?
  • Tamise l’éclairage dans le couloir.
  • Augmente l’intensité lumineuse de la cuisine de 20 %.
  • Rends les lampes du salon plus lumineuses.
  • Fais éteindre la lampe de bureau.

Commandes de couleur Google Home

  • Règle l’éclairage du salon sur bleu.
  • Règle l’éclairage de l’entrée sur or.
  • Règle mes lampes sur vert lime.
  • Règle l’éclairage de la salle familiale sur mauve.
  • Règle l’éclairage de ma lampe de table de chevet sur rose.
  • Règle l’éclairage de la cuisine sur orange.

Vous pouvez utiliser des dizaines d’autres noms de couleur, y compris, mais sans s’y limiter, pourpre, saumon, orange, jaune, vert, turquoise, cyan, bleu ciel, bleu, mauve, rose et lavande.

Commandes de scène d’éclairage et ambiances lumineuses

  • Active Stimulation dans la cuisine.
  • Active Lever du soleil sur l’océan dans le salon.
  • Active Coucher du soleil sur la savane dans le bureau.
  • Active Automne doré dans le coin-repos.
  • Active Lagon bleu dans la chambre principale.

Commandes de veille et de réveil en douceur

  • Active le Réveil en douceur.
  • Réveille-moi à 7 h. Cette commande définit une alarme matinale qui déclenche l'allumage progressif de vos lumières 30 minutes avant l’heure définie.
  • Réveillez-moi en semaine à 7 h du matin.
  • Active le Réveil en douceur.
  • Éteins mes lampes.
  • Allume mes lampes.
  • Allume les lumières dans la chambre de Brian.
  • Éteins les lumières dans la chambre de Cindy.

Les fonctionnalités Sommeil et Réveil en douceur s’inspirent des effets de la lumière sur votre cycle de sommeil. Vous pouvez définir votre propre lever ou coucher de soleil en le demandant simplement à Google. Le Réveil en douceur avec la synchronisation de l’alarme n’est pas actuellement prise en charge sur les appareils mobiles.

Commandes de la boîte de synchronisation Hue

  • Allume la boîte de synchronisation.
  • Lance la synchronisation de la lumière.
  • Règle la boîte de synchronisation sur HDMI 1.
  • Règle le boîtier de synchronisation Hue à vidéo.
  • Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à extrême.
  • Éclaire la boîte de synchronisation.

Commandes Philips Hue + Spotify

  • Lance la synchronisation de la musique.
  • Arrête la synchronisation de la musique.
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay