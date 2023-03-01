Contrôlez vos lampes Philips Hue à l'aide de l’assistant Google avec des dizaines de commandes vocales.
De quelles commandes vocales Google Home avez-vous besoin?
- Allume toutes les lampes.
- Éteins toutes les lampes.
- Quelles lumières sont allumées dans le salon?
- Quelles lampes sont allumées dans la cuisine?
- Tamise l’éclairage dans le couloir.
- Éteins mes lampes.
- Allume mes lampes.
- Active Détente dans le coin-repos.
- Active l’ambiance lecture dans le bureau.
Philips Hue fonctionne avec OK Google pour le contrôle vocal de vos lampes. Dites simplement « OK Google » et remplacez ces exemples par vos propres paramètres pour les pièces et l’éclairage.
Commandes de couleur Google Home
- Règle l’éclairage du salon sur bleu.
- Règle l’éclairage de l’entrée sur or.
- Règle mes lampes sur vert lime.
- Règle l’éclairage de la salle familiale sur mauve.
- Règle l’éclairage de ma lampe de table de chevet sur rose.
- Règle l’éclairage de la cuisine sur orange.
Vous pouvez utiliser des dizaines d’autres noms de couleur, y compris, mais sans s’y limiter, pourpre, saumon, orange, jaune, vert, turquoise, cyan, bleu ciel, bleu, mauve, rose et lavande.
Commandes de veille et de réveil en douceur
- Active le Réveil en douceur.
- Réveille-moi à 7 h. Cette commande définit une alarme matinale qui déclenche l'allumage progressif de vos lumières 30 minutes avant l’heure définie.
- Réveillez-moi en semaine à 7 h du matin.
- Active le Réveil en douceur.
- Éteins mes lampes.
- Allume mes lampes.
- Allume les lumières dans la chambre de Brian.
- Éteins les lumières dans la chambre de Cindy.
Les fonctionnalités Sommeil et Réveil en douceur s’inspirent des effets de la lumière sur votre cycle de sommeil. Vous pouvez définir votre propre lever ou coucher de soleil en le demandant simplement à Google. Le Réveil en douceur avec la synchronisation de l’alarme n’est pas actuellement prise en charge sur les appareils mobiles.
- Allume la boîte de synchronisation.
- Lance la synchronisation de la lumière.
- Règle la boîte de synchronisation sur HDMI 1.
- Règle le boîtier de synchronisation Hue à vidéo.
- Règle l’intensité du boîtier de synchronisation à extrême.
- Éclaire la boîte de synchronisation.