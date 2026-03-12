Ampoule intelligente à DEL E12 - flamme B39
Le prix actuel est $69.99
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À propos de Ampoule intelligente à DEL E12 - flamme B39
Le style traditionnel rencontre les caractéristiques d’éclairage intelligent moderne avec l’ampoule flamme blanche et colorée réglable Philips Hue. Profitez d’une lumière blanche chaude à froide et de millions de couleurs expressives pour créer l’ambiance parfaite et compléter le décor de votre maison. La gradation ultra-basse vous permet de faire varier la luminosité de l’ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale, en conservant des performances de couleur cohérentes à différents niveaux de gradation. La dernière génération de cette ampoule à double couche à la conception élégante présente des fonctionnalités nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte une sensation de lumière du jour naturelle dans votre maison. Détendez-vous dans les teintes chaudes d’un coucher de soleil ou stimulez-vous avec les tons blancs vifs d’un ciel d’hiver. Chromasync garantit que les 16 millions de couleurs de l’ampoule sont parfaitement harmonisées d’une ampoule à l'autre, sans aucune déviation de couleur. La compatibilité avec Matter apporte une connectivité transparente avec d’autres appareils de maison intelligente. Déverrouillez encore plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge.
- Jusqu’à 470 lumens
- Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
- À intensité réglable à 0,2 % de luminosité
- correspondance précise des couleurs Chromasync™
- Application et commande vocale
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677608576
Caractéristiques de l'ampoule
- Forme de l’ampoule
- Bougie non orientable
- Douille
- E12
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanche
- Matériau
- PC
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
Environnement
- Humidité de fonctionnement
- 5 % <H<95 % (sans condensation)
- Température de fonctionnement
- -20 °C à 45 °C
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Choisissez votre couleur
- Oui
- Changements de couleurs (DEL)
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Lampe(s) DEL incluse(s)
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 215
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 90
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 121
Divers
- Conçu spécialement pour
- Ambiance, Chambre à coucher, Salle à manger, Éclairage fonctionnel, Couloir, Bureau à domicile, Bureau, Chambre d’enfant, Cuisine, Salon
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677608576
- Poids net
- 0,04 kg
- Poids brut
- 0,08 kg
- Hauteur
- 174 mm
- Longueur
- 55 mm
- Largeur
- 72 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004295401
Renseignements sur l‘emballage
- EAN
- 046677608576
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,2 W
- Consommation
- 4 W
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 4
Dimensions et poids du produit
- Hauteur totale
- 39 mm
- Longueur hors-tout
- 114 mm
- Largeur hors-tout
- 39 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 470
- Compatible avec les appareils Philips Hue à intensité variable
- Yes
- Diamètre
- 39 mm
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche (RVBB)
- Douille/culot
- E12
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- S.O.
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Damp location, Dry location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L‘ampoule
- Réglage de contrôle de référence*
- 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Diamètre
- 39 mm
- Forme
- Bulb
- Hauteur
- 114 mm
- Tension d’alimentation
- 110V-130V
- Flux lumineux
- Ampoule blanche et colorée
- Facteur de puissance
- 0.7
- Mise à jour du logiciel
- Oui
- Équivalence en watts
- 40 W
- Hauteur
- 4,49 in
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Assistants vocaux
- Amazon Alexa, Assistant Google, Microsoft Cortana (par Hue Bridge)
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage