Ampoule intelligente à DEL E12 - flamme B39

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Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Ampoule intelligente à DELE12 - flammeB39
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À propos de Ampoule intelligente à DEL E12 - flamme B39

Le style traditionnel rencontre les caractéristiques d’éclairage intelligent moderne avec l’ampoule flamme blanche et colorée réglable Philips Hue. Profitez d’une lumière blanche chaude à froide et de millions de couleurs expressives pour créer l’ambiance parfaite et compléter le décor de votre maison. La gradation ultra-basse vous permet de faire varier la luminosité de l’ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale, en conservant des performances de couleur cohérentes à différents niveaux de gradation. La dernière génération de cette ampoule à double couche à la conception élégante présente des fonctionnalités nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte une sensation de lumière du jour naturelle dans votre maison. Détendez-vous dans les teintes chaudes d’un coucher de soleil ou stimulez-vous avec les tons blancs vifs d’un ciel d’hiver. Chromasync garantit que les 16 millions de couleurs de l’ampoule sont parfaitement harmonisées d’une ampoule à l'autre, sans aucune déviation de couleur. La compatibilité avec Matter apporte une connectivité transparente avec d’autres appareils de maison intelligente. Déverrouillez encore plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge.

  • Jusqu’à 470 lumens
  • Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)
  • À intensité réglable à 0,2 % de luminosité
  • correspondance précise des couleurs Chromasync™
  • Application et commande vocale
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay