Le style traditionnel rencontre les caractéristiques d’éclairage intelligent moderne avec l’ampoule flamme blanche et colorée réglable Philips Hue. Profitez d’une lumière blanche chaude à froide et de millions de couleurs expressives pour créer l’ambiance parfaite et compléter le décor de votre maison. La gradation ultra-basse vous permet de faire varier la luminosité de l’ampoule à seulement 0,2 % de sa luminosité totale, en conservant des performances de couleur cohérentes à différents niveaux de gradation. La dernière génération de cette ampoule à double couche à la conception élégante présente des fonctionnalités nouvelles et améliorées, notamment la lumière du jour à spectre complet qui apporte une sensation de lumière du jour naturelle dans votre maison. Détendez-vous dans les teintes chaudes d’un coucher de soleil ou stimulez-vous avec les tons blancs vifs d’un ciel d’hiver. Chromasync garantit que les 16 millions de couleurs de l’ampoule sont parfaitement harmonisées d’une ampoule à l'autre, sans aucune déviation de couleur. La compatibilité avec Matter apporte une connectivité transparente avec d’autres appareils de maison intelligente. Déverrouillez encore plus de fonctionnalités avec un Hue Bridge.

Jusqu’à 470 lumens

Lumière du jour à spectre complet (1 000 à 20 000 K)

À intensité réglable à 0,2 % de luminosité

correspondance précise des couleurs Chromasync™

Application et commande vocale