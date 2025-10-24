Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Applique murale Ascend

Applique murale Ascend

Raccordez la lampe murale Ascend à votre système Philips Hue et profitez d'un éclairage d'ambiance scénique et d'un éclairage fonctionnel blanc chaleureux. Conçue pour orienter la lumière là où vous en avez le plus besoin.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Comprend une ampoule E12 à DEL
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Verre

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay