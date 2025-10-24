Applique murale Ascend
Raccordez la lampe murale Ascend à votre système Philips Hue et profitez d'un éclairage d'ambiance scénique et d'un éclairage fonctionnel blanc chaleureux. Conçue pour orienter la lumière là où vous en avez le plus besoin.
Le prix actuel est $159.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Comprend une ampoule E12 à DEL
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre