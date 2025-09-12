Aide
A collection of Festavia string lights with cylindrical shape, displaying pink, purple, and yellow illuminated LED tips.

Guirlandes lumineuses Festavia 100 DEL

Avec 100 mini-ampoules à DEL connectées réparties le long d’un cordon de 8 mètres (26,2 pieds) de long, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la parfaite décoration d’intérieur et d’extérieur. Créez un dégradé de couleur le long de la guirlande, définissez un effet tel que Étincelle ou Prisme, ou utilisez une nuance de blanc ou de couleur pour créer un look plus traditionnel.

Points forts des produits

  • 100 DEL de couleur intellligentes
  • Cordon de 8 mètres (26,2 pieds)
  • Cordon noir
  • Comprend un bloc d’alimentation
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
Les guirlandes lumineuses Festavia sont résistantes aux intempéries, elles peuvent donc être utilisées à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison toute l’année. De plus, comme elles sont compatibles avec la basse tension, vous pouvez les brancher au même bloc d’alimentation que vos autres lumières extérieures.

Au-delà des scènes des Fêtes spéciales qui rendent cette période de l’année encore plus festive, toutes les scènes de la galerie de scènes Hue sont magnifiques sur Festavia et peuvent créer le décor parfait toute l’année.

Styles de guirlandes lumineuses spéciales

Styles de guirlandes lumineuses spéciales

Après avoir configuré votre décor, rendez-le unique! Utilisez le style linéaire pour un dégradé de couleur sur une seule ligne, le style dispersé pour un arrangement aléatoire de couleurs ou le style miroir pour refléter les couleurs à partir du milieu de la guirlande.

Personnalisez avec l’application Hue

Personnalisez avec l’application Hue

Utilisez l’application Hue pour obtenir un contrôle instantané de vos guirlandes lumineuses, ainsi que de toutes vos autres lumières! Avec l’application Hue, vous pouvez également définir des automatisations et bien plus encore.

Ajoutez des accessoires

Ajoutez des accessoires

Rendez vos lampes encore plus pratiques avec des accessoires conviviaux, comme un gradateur ou un bouton Hue.

Adoptez le mode mains libres avec la voix

Adoptez le mode mains libres avec la voix

Effectuez le contrôle avec des commandes vocales en les associant à des assistants domestiques intelligents tels qu’Amazon Alexa, Siri et l’Assistant Google.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Guirlande lumineuse/bande lumineuse

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

