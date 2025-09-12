Avec 100 mini-ampoules à DEL connectées réparties le long d’un cordon de 8 mètres (26,2 pieds) de long, les guirlandes lumineuses Festavia constituent la parfaite décoration d’intérieur et d’extérieur. Créez un dégradé de couleur le long de la guirlande, définissez un effet tel que Étincelle ou Prisme, ou utilisez une nuance de blanc ou de couleur pour créer un look plus traditionnel.