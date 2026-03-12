Plafonnier intensif mince de 4 pouces

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Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Plafonnier intensif mince de 4pouces
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À propos de Plafonnier intensif mince de 4 pouces

Apportez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier intensif mince de 4 pouces. Son concept sans boîtier et son profil fin rendent ce plafonnier intensif mince extrêmement facile à installer dans tous les plafonds. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière peut donner à votre maison une nouvelle personnalité.

  • Ampoules réglables blanches et colorées
  • correspondance précise des couleurs Chromasync™
  • 800 lumens
  • Résistant à l’eau et à l’humidité (IP44)
  • Hue Bridge et connectivité Bluetooth
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay