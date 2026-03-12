Plafonnier intensif mince de 4 pouces
Le prix actuel est $89.99
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À propos de Plafonnier intensif mince de 4 pouces
Apportez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier intensif mince de 4 pouces. Son concept sans boîtier et son profil fin rendent ce plafonnier intensif mince extrêmement facile à installer dans tous les plafonds. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière peut donner à votre maison une nouvelle personnalité.
- Ampoules réglables blanches et colorées
- correspondance précise des couleurs Chromasync™
- 800 lumens
- Résistant à l’eau et à l’humidité (IP44)
- Hue Bridge et connectivité Bluetooth
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677609405
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Blanche
- Matériau
- Aluminium moulé, PC
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 50 000
- Durée de vie nominale
- 35 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- Intensité variable avec l’appli et l’interrupteur Hue
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
Caractéristiques de la lumière
- Angle de faisceau
- 110
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- ≥90
- Température de couleur
- 1000-20000 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 1
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 82
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de bain, Chambre à coucher, Couloir, Cuisine, Salon, Bureau, Bureau
- Style
- Éclairage fonctionnel
- Type
- Plafonnier intensif
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677609405
- Poids net
- 0,34 kg
- Poids brut
- 0,42 kg
- Hauteur
- 140 mm
- Longueur
- 92 mm
- Largeur
- 162 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004291501
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,5
- Consommation
- 10,3
- Consommation d’énergie en kWh/1 000 h
- 11
Dimensions et poids du produit
- Poids net
- 0,34 kg
- Poids net
- 0,75 lb
- Distance d’encastrement
- 50 mm
- Longueur de découpe
- 4 in
- Largeur de découpe
- 4 in
- Hauteur totale
- 1,38 in
- Longueur hors-tout
- 4,72 in
- Largeur hors-tout
- 4,72 in
- Découpe de plafond encastré
- 10.0 cm
Service
- Garantie
- 3 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 850
- Technologie d'ampoule
- DEL
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche (RVBB)
- Alimentation principale
- 120 V
- Puissance de l'ampoule incluse
- 10.3
- Code IP
- IP44 (bloc d'alimentation IP20)
- Catégorie de protection
- Classe I
- Source lumineuse remplaçable
- Oui
- Flux lumineux de 2 700 K
- 600
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Wet location
- Détection des fréquences radio
- MotionAwareTM
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Oui
L‘ampoule
- Forme
- Slim downlight
- Mise à jour du logiciel
- Oui
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 10.0 et version ultérieure, iOS 16 ou version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge or 3rd party hubs (thread border routers)
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- User Manual
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage