Apportez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier intensif mince de 6 pouces. Son concept sans boîtier et son profil fin rendent ce plafonnier intensif mince extrêmement facile à installer dans tous les plafonds. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière peut donner à votre maison une nouvelle personnalité.

Ampoules réglables blanches et colorées

correspondance précise des couleurs Chromasync™

1 200 lumens

Résistant à l’eau et à l’humidité (IP44)

Hue Bridge et connectivité Bluetooth