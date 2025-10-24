Trousse de démarrage E26
Profitez de scènes relaxantes et revitalisantes ou créez vos propres programmes prêts à l’emploi grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Ambiance blanche Hue. Elle comprend un pont Hue, deux ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumières blanches et un interrupteur intelligent.
Le prix actuel est $149.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Lumière blanche chaude à froide
- Pont Hue inclus
- Commande vocale* ou avec l’application
- Interrupteur intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112