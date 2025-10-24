Aide
A set of smart light bulbs with pink illumination, a wireless control switch, and a smart lighting hub on a white background.

Trousse de démarrage E26

Profitez de scènes relaxantes et revitalisantes ou créez vos propres programmes prêts à l’emploi grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Ambiance blanche Hue. Elle comprend un pont Hue, deux ampoules intelligentes offrant un spectre complet de lumières blanches et un interrupteur intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Pont Hue inclus
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Interrupteur intelligent inclus
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay